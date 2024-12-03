Названа профессия с рекордным ростом зарплаты

SuperJob: зарплаты курьеров увеличиваются быстрее, чем зарплаты программистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост зарплат курьеров связан с развитием e-commerce и самозанятости, заявили в SuperJob
Рост зарплат курьеров связан с развитием e-commerce и самозанятости, заявили в SuperJob Фото:

Зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. За последние четыре года среднее вознаграждение пеших курьеров в Москве увеличилось на 100%, тогда как у программистов — на 77%. Об этом стало известно по результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%», — передает результаты исследования ТАСС. Там добавили, что рост зарплат обусловлен развитием e-commerce (продажа товаров онлайн — прим. URA.RU) и самозанятости, что позволяет службам доставки снижать налоги и повышать ставки.

В Москве зарплата пеших курьеров сейчас составляет около 80 тысяч рублей в месяц, а водителей-курьеров — 110 тысяч рублей. Максимальные заработки могут достигать 140 и 220 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге пешие курьеры зарабатывают около 65 тысяч, а автокурьеры — 90 тысяч, говорится в исследовании.

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Зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. За последние четыре года среднее вознаграждение пеших курьеров в Москве увеличилось на 100%, тогда как у программистов — на 77%. Об этом стало известно по результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob. «В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%», — передает результаты исследования ТАСС. Там добавили, что рост зарплат обусловлен развитием e-commerce (продажа товаров онлайн — прим. URA.RU) и самозанятости, что позволяет службам доставки снижать налоги и повышать ставки. В Москве зарплата пеших курьеров сейчас составляет около 80 тысяч рублей в месяц, а водителей-курьеров — 110 тысяч рублей. Максимальные заработки могут достигать 140 и 220 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге пешие курьеры зарабатывают около 65 тысяч, а автокурьеры — 90 тысяч, говорится в исследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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