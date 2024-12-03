Названа профессия с рекордным ростом зарплаты

Зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. За последние четыре года среднее вознаграждение пеших курьеров в Москве увеличилось на 100%, тогда как у программистов — на 77%. Об этом стало известно по результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%», — передает результаты исследования ТАСС. Там добавили, что рост зарплат обусловлен развитием e-commerce (продажа товаров онлайн — прим. URA.RU) и самозанятости, что позволяет службам доставки снижать налоги и повышать ставки.
В Москве зарплата пеших курьеров сейчас составляет около 80 тысяч рублей в месяц, а водителей-курьеров — 110 тысяч рублей. Максимальные заработки могут достигать 140 и 220 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге пешие курьеры зарабатывают около 65 тысяч, а автокурьеры — 90 тысяч, говорится в исследовании.
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