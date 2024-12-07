Певица Лолита Милявская считает, что если песня хорошая, то она будет жить независимо от поколения артиста. Такое заявление артистка сделала на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга «Звук».
«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи», — передает «Пятый канал» слова певицы. Она добавила, что представители молодого поколения самостоятельно определяют, кого им стоит слушать. Это нельзя навязать.
По словам Лолиты, настоящая ценность заключается не в количестве лет, проведенных на сцене, а в продукте творчества и достижениях артиста. Милявская подчеркивает, что благодаря наличию уникального вкуса музыкальные коллективы и солисты время от времени обнаруживают забытые хиты 90-х. Они создают новые аранжировки для этих композиций и включают их в свой репертуар.
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