Лолита объяснила, почему на ТВ крутятся одни и те же песни. Видео

Лолита: если песня классная, то она будет жить независимо от поколения
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Лолита отметила, что молодежь сама определяет, кого слушать
Лолита отметила, что молодежь сама определяет, кого слушать Фото:

Певица Лолита Милявская считает, что если песня хорошая, то она будет жить независимо от поколения артиста. Такое заявление артистка сделала на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга «Звук».

«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи», — передает «Пятый канал» слова певицы. Она добавила, что представители молодого поколения самостоятельно определяют, кого им стоит слушать. Это нельзя навязать. 

По словам Лолиты, настоящая ценность заключается не в количестве лет, проведенных на сцене, а в продукте творчества и достижениях артиста. Милявская подчеркивает, что благодаря наличию уникального вкуса музыкальные коллективы и солисты время от времени обнаруживают забытые хиты 90-х. Они создают новые аранжировки для этих композиций и включают их в свой репертуар.

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Певица Лолита Милявская считает, что если песня хорошая, то она будет жить независимо от поколения артиста. Такое заявление артистка сделала на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга «Звук». «Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи», — передает «Пятый канал» слова певицы. Она добавила, что представители молодого поколения самостоятельно определяют, кого им стоит слушать. Это нельзя навязать.  По словам Лолиты, настоящая ценность заключается не в количестве лет, проведенных на сцене, а в продукте творчества и достижениях артиста. Милявская подчеркивает, что благодаря наличию уникального вкуса музыкальные коллективы и солисты время от времени обнаруживают забытые хиты 90-х. Они создают новые аранжировки для этих композиций и включают их в свой репертуар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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