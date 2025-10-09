СБУ арестовала силовика из-за бизнеса в России

Арестованный СБУ владел 50% уставного капитала фирмы, указано в посте
Сотрудника бюро экономической безопасности Одесской области задержала СБУ. Причиной стало ведение бизнеса в России. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«СБУ арестовала сотрудника бюро экономической безопасности Одесской области за бизнес в России», — указано в посте ведомства. Отмечается, что мужчина является соучредителем луганской компании, которая платит налоги в бюджет РФ.

Также в посте указано, что сама фирма была зарегистрирована в 2023 году по российскому законодательству. Сотрудник владел 50% уставного капитала. Помимо него задержан также и его подельник.

Также и в России происходят зеркальные случаи. Ранее в Москве был задержан 32-летний гражданин России, подозреваемый в пособничестве мошенникам, действовавшим в интересах Украины. По данным ФСБ, злоумышленники похитили у россиян около 10 миллионов рублей, используя схемы обмана и шантажа, а собранные сведения передавали кураторам, предположительно связанным с украинскими спецслужбами.

