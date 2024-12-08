Премьер Сирии призвал провести выборы

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Мохаммад Гази аль-Джаляли выступил за проведение выборов в стране после восстания в Дамаске
Мохаммад Гази аль-Джаляли выступил за проведение выборов в стране после восстания в Дамаске Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали, оставшийся на своем посту после захвата столицы повстанцами, призвал к проведению свободных выборов в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что в стране должны быть свободные выборы, чтобы сирийцы могли выбирать, кого они хотят», — говорится в материале. Такое заявление прозвучало на фоне текущей политической нестабильности и конфликтов, охвативших Сирию.

Сирийские боевики захватили власть в столице Сирии, Дамаске, 8 декабря. Они взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре города, а также другие важные гособъекты. На этом фоне Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к сотрудничеству с любым правительством, которое будет избрано народом Сирии и заявил о готовности передать власть мирным путем. По данным СМИ, сейчас он находится у себя дома и не планирует его покидать. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали, оставшийся на своем посту после захвата столицы повстанцами, призвал к проведению свободных выборов в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. «Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что в стране должны быть свободные выборы, чтобы сирийцы могли выбирать, кого они хотят», — говорится в материале. Такое заявление прозвучало на фоне текущей политической нестабильности и конфликтов, охвативших Сирию. Сирийские боевики захватили власть в столице Сирии, Дамаске, 8 декабря. Они взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре города, а также другие важные гособъекты. На этом фоне Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к сотрудничеству с любым правительством, которое будет избрано народом Сирии и заявил о готовности передать власть мирным путем. По данным СМИ, сейчас он находится у себя дома и не планирует его покидать. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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