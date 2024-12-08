Премьер Сирии призвал провести выборы

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали, оставшийся на своем посту после захвата столицы повстанцами, призвал к проведению свободных выборов в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что в стране должны быть свободные выборы, чтобы сирийцы могли выбирать, кого они хотят», — говорится в материале. Такое заявление прозвучало на фоне текущей политической нестабильности и конфликтов, охвативших Сирию.
Сирийские боевики захватили власть в столице Сирии, Дамаске, 8 декабря. Они взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре города, а также другие важные гособъекты. На этом фоне Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к сотрудничеству с любым правительством, которое будет избрано народом Сирии и заявил о готовности передать власть мирным путем. По данным СМИ, сейчас он находится у себя дома и не планирует его покидать. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
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