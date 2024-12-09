У берегов Таиланда нашли измученного голого россиянина

В Таиланде, на расстоянии шести километров от Паттайи, обнаружили истощенного российского туриста без одежды. Он пытался доплыть до острова Лан, который находится недалеко от курортной зоны. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
«Измученный, обнаженный россиянин был спасен из моря водителем скоростного катера, направлявшегося на остров Ко Лан, примерно в шести километрах от Паттайи», — передает Bangkok Post. Там добавили, что капитан катера Прачарат Сацук увидел в воде истощенного мужчину, когда перевозил группу туристов.
Сацук бросил спасательный круг, после чего помог россиянину подняться на борт катера, предоставив ему полотенце и воду. По его словам, состояние россиянина было чрезвычайно тяжелым. На теле мужчины обнаружили многочисленные раны, предположительно, полученные в результате долгого пребывания в воде. Турист рассказал капитану, что начал плавание из Паттайи вечером 7 декабря с намерением достичь острова Ко Лан, однако не сумел завершить свой маршрут.
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