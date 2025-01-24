Сотрудники Росгвардии выводят посетителей Эрмитажа на улицу
В Санкт-Петербурге в Эрмитаже проводится эвакуация. Посетителей и сотрудников музея выводят из здания сотрудники Росгвардии.
«Музей получил информацию о возможной угрозе. „После этого к Эрмитажу прибыли оперативные службы“, — сообщает „Фонтанка“.
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