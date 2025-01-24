В Эрмитаже проводится эвакуация

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Сотрудники Росгвардии выводят посетителей Эрмитажа на улицу
Сотрудники Росгвардии выводят посетителей Эрмитажа на улицу Фото:

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже проводится эвакуация. Посетителей и сотрудников музея выводят из здания сотрудники Росгвардии.

«Музей получил информацию о возможной угрозе. „После этого к Эрмитажу прибыли оперативные службы“, — сообщает „Фонтанка“. 

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В Санкт-Петербурге в Эрмитаже проводится эвакуация. Посетителей и сотрудников музея выводят из здания сотрудники Росгвардии. «Музей получил информацию о возможной угрозе. „После этого к Эрмитажу прибыли оперативные службы“, — сообщает „Фонтанка“. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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