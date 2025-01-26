Президента Южной Кореи обвинили в мятеже

Прокуратура Южной Кореи предъявила официальные обвинения в мятеже в адрес президента страны Юн Сок Еля. Кроме того, его считают виновным в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей. Об этом пишет агентство Yonhap.
«В воскресенье прокуратура предъявила обвинения задержанному президенту Юн Сок Елю по обвинению в руководстве восстанием в связи с кратковременным введением военного положения в прошлом месяце», — пишет издание. Автор публикации отмечает, что Юну предъявлены обвинения в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ен Хеном и другими лицами.
Парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Еля от должности президента из-за того, что тот ввел военное положение 3 декабря 2024 года. Главу государства задержали 15 января.
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