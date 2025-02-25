Киев столкнулся с ночной воздушной атакой БПЛА

Силы ПВО работают по целям в небе над Киевом, сообщил Кличко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В столице Украины силы ПВО сейчас отражают атаку воздушных беспилотных аппаратов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, попросив жителей укрыться.
«В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Вражеские БПЛА с севера и юга еще заходят на город», — написал мэр столицы Украины в своем telegram-канале.
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