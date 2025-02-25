25 февраля 2025

Киев столкнулся с ночной воздушной атакой БПЛА

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Силы ПВО работают по целям в небе над Киевом, сообщил Кличко
Силы ПВО работают по целям в небе над Киевом, сообщил Кличко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины силы ПВО сейчас отражают атаку воздушных беспилотных аппаратов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, попросив жителей укрыться.

«В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Вражеские БПЛА с севера и юга еще заходят на город», — написал мэр столицы Украины в своем telegram-канале.

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В столице Украины силы ПВО сейчас отражают атаку воздушных беспилотных аппаратов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, попросив жителей укрыться. «В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Вражеские БПЛА с севера и юга еще заходят на город», — написал мэр столицы Украины в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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