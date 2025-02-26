Сделка Трампа и Зеленского грозит стать инструментом для шантажа в руках США

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной может стать инструментом для шантажа в руках американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью URA.RU поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Сделка может использоваться для шантажа. Но и президент [России Владимир] Путин совершенно четко сказал, что месторождения на новых территориях Российской Федерации к соглашению Соединенных Штатов и Украины никакого отношения не имеют. Они — часть территории РФ. Они на нас и так три года давят военным путем, дипломатическим, санкциями — чем угодно. Мы можем не обращать даже внимания на эту угрозу», — убежден эксперт.
По мнению Ткаченко, эта сделка скорее нужна Трампу, чтобы красиво уйти с Украины и не повторить «побег» его предшественника Джо Байдена из Афганистана. Действующий американский президент не хочет, чтобы его имя ассоциировали с войной на Украине.
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