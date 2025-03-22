В Госдуме предупредили Зеленского о четырех конкурентах

Депутат Чепа: конкурентами Зеленского могут быть Тимошенко, Арахамия и Залужный
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому составят конкуренцию четыре кандидата, заявил Чепа
Зеленскому составят конкуренцию четыре кандидата, заявил Чепа Фото:

У украинского лидера Владимира Зеленского на выборах будет четыре основных конкурента. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, ими станут экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Выборы состоятся, но непонятно, когда. Это главный вопрос. Кандидатов довольно много. Это и Порошенко, и Тимошенко, и Залужный, и Арахамия», — передает слова Чепы NEWS.ru. Он добавил, что главное сейчас — не вопрос о проведении выборов, а их сроки.

Депутат отметил, что позиция Зеленского ослабляется с каждым днем переговорного процесса. Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов и что украинский лидер, вероятно, уже признал невозможность вступления страны в НАТО. Уиткофф предсказал скорое завершение боевых действий на Черном море, однако отметил сложность процесса урегулирования конфликта.

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У украинского лидера Владимира Зеленского на выборах будет четыре основных конкурента. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, ими станут экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. «Выборы состоятся, но непонятно, когда. Это главный вопрос. Кандидатов довольно много. Это и Порошенко, и Тимошенко, и Залужный, и Арахамия», — передает слова Чепы NEWS.ru. Он добавил, что главное сейчас — не вопрос о проведении выборов, а их сроки. Депутат отметил, что позиция Зеленского ослабляется с каждым днем переговорного процесса. Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов и что украинский лидер, вероятно, уже признал невозможность вступления страны в НАТО. Уиткофф предсказал скорое завершение боевых действий на Черном море, однако отметил сложность процесса урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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