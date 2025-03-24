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21 марта 2025

В Петербурге суд закрыл заседание по делу бывших топ-менеджеров «Газпрома»

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Прокуратура обвиняет Селезнева и Митюшова в коррупционных схемах
Прокуратура обвиняет Селезнева и Митюшова в коррупционных схемах Фото:

Фрунзенский суд Петербурга принял решение закрыть процесс рассмотрения уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова. Защита Селезнева активно настаивала на таком формате, аргументируя это потенциальным нарушением публичных интересов РФ и возможностью нанесения ущерба компаниям, связанным с обвиняемыми, в свете действующих санкций США и Великобритании против Селезнева. Об этом сообщает РБК.

«Фрунзенский районный суд Петербурга сделал закрытым процесс по уголовному делу бывшего генерального директора ООО „РусХимАльянс“ и экс-топ-менеджера „Газпрома“ Кирилла Селезнева, а также бывшего главы „Газпром энерго“ Алексея Митюшова. Представитель Селезнева обосновал подачу ходатайства тем, что рассмотрении иска в открытом режиме может повлечь „нарушение публичных интересов РФ“», — передает корреспондент РБК из зала суда.

Прокуратура обвиняет Селезнева и Митюшова в получении акций и долей в компаниях посредством коррупционных схем. Среди прочего, иск заместителя генерального прокурора РФ включает требование о конфискации акций и долей в уставных капиталах нескольких юридических лиц, в том числе АО «Дмитровский завод газобетонных изделий» и АО «Бонолит — Строительные решения». Кроме Селезнева и Митюшова, в деле фигурируют другие лица и компании, такие как Юлия Симакова, которая владеет значительными долями в ООО «Стратегия» вместе с Митюшовым, а также ряд других организаций, включая ООО «Севинвест» и ООО «Корпоративный центр».

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Фрунзенский суд Петербурга принял решение закрыть процесс рассмотрения уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова. Защита Селезнева активно настаивала на таком формате, аргументируя это потенциальным нарушением публичных интересов РФ и возможностью нанесения ущерба компаниям, связанным с обвиняемыми, в свете действующих санкций США и Великобритании против Селезнева. Об этом сообщает РБК. «Фрунзенский районный суд Петербурга сделал закрытым процесс по уголовному делу бывшего генерального директора ООО „РусХимАльянс“ и экс-топ-менеджера „Газпрома“ Кирилла Селезнева, а также бывшего главы „Газпром энерго“ Алексея Митюшова. Представитель Селезнева обосновал подачу ходатайства тем, что рассмотрении иска в открытом режиме может повлечь „нарушение публичных интересов РФ“», — передает корреспондент РБК из зала суда. Прокуратура обвиняет Селезнева и Митюшова в получении акций и долей в компаниях посредством коррупционных схем. Среди прочего, иск заместителя генерального прокурора РФ включает требование о конфискации акций и долей в уставных капиталах нескольких юридических лиц, в том числе АО «Дмитровский завод газобетонных изделий» и АО «Бонолит — Строительные решения». Кроме Селезнева и Митюшова, в деле фигурируют другие лица и компании, такие как Юлия Симакова, которая владеет значительными долями в ООО «Стратегия» вместе с Митюшовым, а также ряд других организаций, включая ООО «Севинвест» и ООО «Корпоративный центр».
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