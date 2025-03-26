Помощник Путина Дюмин получил особую роль в Роскосмосе

Дюмина включили в состав наблюдательного совета «Роскосмоса»
Помощник президента России Алексей Дюмин стал членом наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Назначить членом наблюдательного совета „Роскосмоса“ в качестве представителя президента РФ помощника президента Дюмина А.Г,» — говорится в указе. Этим же документом прекращаются полномочия члена совета Игоря Левитина.
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