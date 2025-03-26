Помощник Путина Дюмин получил особую роль в Роскосмосе

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Дюмина включили в состав наблюдательного совета «Роскосмоса»
Дюмина включили в состав наблюдательного совета «Роскосмоса» Фото:

Помощник президента России Алексей Дюмин стал членом наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов. 

«Назначить членом наблюдательного совета „Роскосмоса“ в качестве представителя президента РФ помощника президента Дюмина А.Г,» — говорится в указе. Этим же документом прекращаются полномочия члена совета Игоря Левитина. 

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Помощник президента России Алексей Дюмин стал членом наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.  «Назначить членом наблюдательного совета „Роскосмоса“ в качестве представителя президента РФ помощника президента Дюмина А.Г,» — говорится в указе. Этим же документом прекращаются полномочия члена совета Игоря Левитина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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