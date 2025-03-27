Молдавские прокуроры устроили обыски в правительстве Гагаузии, пока Гуцул под стражей

Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии попытались провести несанкционированный обыск в правительстве Гагаузии, пока ее глава Евгения Гуцул находится под стражей. Об этом сообщил заместитель Гуцул Виктор Петров.
«Сегодня в кабинет Исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию. Представители Национального антикоррупционного центра не имели постановления на изъятие документов», — сообщил Петров в интервью РИА Новости. По его словам, прокуроры действовали без соответствующих юридических документов.
Он также заявил, что подобные действия представителей правоохранительных органов являются злоупотреблением полномочиями. Он подчеркнул, что это могло бы навредить законности и порядку в регионе, вызвав серьезные вопросы к действующей власти.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Она планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. По данным Генеральной прокуратуры Молдавии, глава Гагаузии будет находиться под стражей 72 часа. Причиной послужило наличие у Гуцул запрета на выезд из страны. Сейчас против нее идет расследование.
На фоне своего ареста Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она призвала его использовать все доступные механизмы для давления на правительство Молдавии с целью ее немедленного освобождения, отметив, что обратилась к нему как к защитнику прав гагаузского народа. Гуцул уверена, что российский потенциал можно использовать для прекращения репрессий в Молдавии и ее освобождения.
Она также сообщила, что Кишинев планирует ввести в Гагаузии режим чрезвычайного положения и установить внешнее управление. По ее словам, ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от поста и выезд из страны.
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