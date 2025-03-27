Гуцул: Кишинев попытается захватить власть в Гагаузии

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Евгении Гуцул предлагали отказ от должности главы Гагаузии в обмен на свободу
Евгении Гуцул предлагали отказ от должности главы Гагаузии в обмен на свободу Фото:

Кишинев намерен ввести в Гагаузии режим ЧС (чрезвычайное положение) и установить внешнее управление. Об этом заявила задержанная в Молдавии глава Гагаузии Евгения Гуцул.

По ее словам, ей предлагали прекратить уголовное преследование, если она откажется от поста главы Гагаузии и немедленно покинет страну. При том, что Гуцул была задержана еще 26 марта, ей все еще не предъявлены обвинения. Она обратилась за помощью к российскому президенту Владимиру Путину, попросив повлиять на молдавские власти. 

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Кишинев намерен ввести в Гагаузии режим ЧС (чрезвычайное положение) и установить внешнее управление. Об этом заявила задержанная в Молдавии глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, ей предлагали прекратить уголовное преследование, если она откажется от поста главы Гагаузии и немедленно покинет страну. При том, что Гуцул была задержана еще 26 марта, ей все еще не предъявлены обвинения. Она обратилась за помощью к российскому президенту Владимиру Путину, попросив повлиять на молдавские власти. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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