Гуцул: Кишинев попытается захватить власть в Гагаузии

Кишинев намерен ввести в Гагаузии режим ЧС (чрезвычайное положение) и установить внешнее управление. Об этом заявила задержанная в Молдавии глава Гагаузии Евгения Гуцул.
По ее словам, ей предлагали прекратить уголовное преследование, если она откажется от поста главы Гагаузии и немедленно покинет страну. При том, что Гуцул была задержана еще 26 марта, ей все еще не предъявлены обвинения. Она обратилась за помощью к российскому президенту Владимиру Путину, попросив повлиять на молдавские власти.
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