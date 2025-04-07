07 апреля 2025

В Петербурге внедрят дроны для контроля за водными прогулками в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Город активно готовится к встрече нового сезона водных прогулок и крупных мероприятий
Город активно готовится к встрече нового сезона водных прогулок и крупных мероприятий Фото:

В рамках пресс-конференции в ТАСС, заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что приоритетом для Петербурга является обеспечение безопасности всех участников навигации. В новом сезоне будут внедрены передовые технологии для контроля за акваторией.

«Приоритетом для организации нашей работы является качество обслуживания и обеспечение безопасности пассажиров. Мы внедряем современные технологии, чтобы сделать период навигации комфортным, удобным и привлекательным не только для многочисленных туристов, но и жителей города» — отметил Дмитрий Ваньчков на конференции. Город активно готовится к встрече нового сезона водных прогулок и крупных мероприятий, таких как «Алые паруса», Военно-морской парад и Петербургский международный экономический форум.

Среди технологий для контроля за акваторией — мобильные комплексы видеонаблюдения на катерах, оснащенные тремя камерами для распознавания судов и нарушений, а также пилотный проект с использованием дронов для мониторинга в режиме реального времени. Кроме того, с первого марта введено обязательное оснащение судов АИС-транспондерами в центральной части города. Для обеспечения безопасности пассажиров введен круглосуточный диспетчерский контроль акватории. Также создана специальная стоянка для задержания судов-нарушителей. Важной частью системы безопасности является взаимодействие с МЧС, МВД и спасательными службами.

Для удобства планирования маршрутов рекомендуется использовать государственную информационную систему ГИС «ПМВТ», где на данный момент доступно 33 маршрута от 7 перевозчиков. Покупать билеты следует только в официальных кассах или на сайтах перевозчиков, чтобы избежать возможных мошенничеств. Также важно соблюдать правила посадки и не использовать необорудованные спуски для доступа к судам.

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В рамках пресс-конференции в ТАСС, заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал, что приоритетом для Петербурга является обеспечение безопасности всех участников навигации. В новом сезоне будут внедрены передовые технологии для контроля за акваторией. «Приоритетом для организации нашей работы является качество обслуживания и обеспечение безопасности пассажиров. Мы внедряем современные технологии, чтобы сделать период навигации комфортным, удобным и привлекательным не только для многочисленных туристов, но и жителей города» — отметил Дмитрий Ваньчков на конференции. Город активно готовится к встрече нового сезона водных прогулок и крупных мероприятий, таких как «Алые паруса», Военно-морской парад и Петербургский международный экономический форум. Среди технологий для контроля за акваторией — мобильные комплексы видеонаблюдения на катерах, оснащенные тремя камерами для распознавания судов и нарушений, а также пилотный проект с использованием дронов для мониторинга в режиме реального времени. Кроме того, с первого марта введено обязательное оснащение судов АИС-транспондерами в центральной части города. Для обеспечения безопасности пассажиров введен круглосуточный диспетчерский контроль акватории. Также создана специальная стоянка для задержания судов-нарушителей. Важной частью системы безопасности является взаимодействие с МЧС, МВД и спасательными службами. Для удобства планирования маршрутов рекомендуется использовать государственную информационную систему ГИС «ПМВТ», где на данный момент доступно 33 маршрута от 7 перевозчиков. Покупать билеты следует только в официальных кассах или на сайтах перевозчиков, чтобы избежать возможных мошенничеств. Также важно соблюдать правила посадки и не использовать необорудованные спуски для доступа к судам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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