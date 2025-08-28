Назван неочевидный способ справиться с недосыпом

Увеличение потребления фруктов и овощей помогает смягчить негативные последствия недостатка сна. К такому выводу пришли ученые из новозеландского Университета Отаго.
«Чуть более продолжительный сон, немного более здоровая пища или дополнительные десять минут активных упражнений, по сравнению с обычным днем, заметно улучшат настроение и самочувствие», — отметил ведущий автор работы Джек Купер, его слова передает «Ридус». Было установлено не только то, что фрукты и овощи помогают справиться с последствиями недосыпа, но и обратное: здоровый сон способен компенсировать недостаток употребления фруктов и овощей.
Ранее исследователи выяснили что достаточное употребление фруктов и овощей также помогает в борьбе со стрессом. А эксперты из Индии дали рекомендации по рациону для профилактики рака.
