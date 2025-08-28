В Польше потерпел крушение американский истребитель. Видео

Истребитель разбился на глазах у очевидцев
Истребитель разбился на глазах у очевидцев

В Польше американский истребитель потерпел крушение около города Радома. Самолет принадлежал команде Tiger Demo. Об этом сообщают очевидцы трагедии.

Пилот самолета, предположительно, не успел воспользоваться системой катапультирования до момента столкновения с землей. Очевидцы отмечают, что самолет перед падением был на малой высоте.

Авиакатастрофы с участием американских военных самолетов происходили и ранее. В июле 2010 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже разбился стратегический транспортник C-17 Globemaster III во время подготовки к авиационному шоу, причиной трагедии стала ошибка пилота. Тогда погибли все четыре члена экипажа.

