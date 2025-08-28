Назван неожиданный подрывник «Северных потоков»: им может быть чемпионка Украины по дайвингу

Чемпионка Украины по дайвингу Валерия Чернышова могла сыграть ключевую роль в подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, говорится в расследовании немецкой газеты Die Zeit. По версии журналистов, именно 40-летняя дайверша настояла в доведении операции до конца.
«В самом начале СВО Чернышова заявляла, что готова защищать Украину „любым способом“. Она активно вела соцсети, однако в сентябре 2022 года, когда была совершена диверсия, спортсменка на месяц исчезла из публичного пространства», — пишет RT.
Валерия Чернышова — рекордсменка Украины по глубоководным погружениям в конфигурации с боковым расположением баллонов с воздухом, ей принадлежит рекорд в 104 метра. Она занимается дайвингом с 2004 года, а в 2007 получила квалификацию технического дайвера.
Ранее суд Болоньи подтвердил арест одного из подозреваемых в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова. Суд счел Кузнецова склонным к побегу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.