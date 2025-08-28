Назван неожиданный подрывник «Северных потоков»: им может быть чемпионка Украины по дайвингу

В подрыве «Северных потоков» подозревается чемпионка Украины по дайвингу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерия Чернышова занималась дайвингом с 2004 года
Валерия Чернышова занималась дайвингом с 2004 года Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Чемпионка Украины по дайвингу Валерия Чернышова могла сыграть ключевую роль в подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, говорится в расследовании немецкой газеты Die Zeit. По версии журналистов, именно 40-летняя дайверша настояла в доведении операции до конца.

«В самом начале СВО Чернышова заявляла, что готова защищать Украину „любым способом“. Она активно вела соцсети, однако в сентябре 2022 года, когда была совершена диверсия, спортсменка на месяц исчезла из публичного пространства», — пишет RT.

Валерия Чернышова — рекордсменка Украины по глубоководным погружениям в конфигурации с боковым расположением баллонов с воздухом, ей принадлежит рекорд в 104 метра. Она занимается дайвингом с 2004 года, а в 2007 получила квалификацию технического дайвера. 

Ранее суд Болоньи подтвердил арест одного из подозреваемых в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова. Суд счел Кузнецова склонным к побегу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпионка Украины по дайвингу Валерия Чернышова могла сыграть ключевую роль в подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, говорится в расследовании немецкой газеты Die Zeit. По версии журналистов, именно 40-летняя дайверша настояла в доведении операции до конца. «В самом начале СВО Чернышова заявляла, что готова защищать Украину „любым способом“. Она активно вела соцсети, однако в сентябре 2022 года, когда была совершена диверсия, спортсменка на месяц исчезла из публичного пространства», — пишет RT. Валерия Чернышова — рекордсменка Украины по глубоководным погружениям в конфигурации с боковым расположением баллонов с воздухом, ей принадлежит рекорд в 104 метра. Она занимается дайвингом с 2004 года, а в 2007 получила квалификацию технического дайвера.  Ранее суд Болоньи подтвердил арест одного из подозреваемых в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова. Суд счел Кузнецова склонным к побегу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...