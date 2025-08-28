Белый дом предупредил Венесуэлу о «всей мощи Америки»

Трамп готов задействовать «всю мощь Америки» против наркотрафика из Венесуэлы
Трамп готов использовать силу для борьбы с наркотрафиком
Трамп готов использовать силу для борьбы с наркотрафиком

Президент США Дональд Трамп готов задействовать «всю мощь Америки» для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

«Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — заявила пресс-секретарь Белого дома. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.

Ранее, 19 августа, Каролин Левитт уже заявляла о готовности президента Трампа использовать все доступные инструменты, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда пресс-секретарь не подтвердила, но и не опровергла сообщения о возможном размещении американских войск в регионе, отметив, что администрация рассматривает широкий спектр мер для противодействия угрозе.

