Трамп выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Трамп выступит с речью в ООН
Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к мировым лидерам на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга для журналистов.
«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — сказала пресс-секретарь. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.
Ранее, 22 августа, Дональд Трамп уже анонсировал важное заявление из Овального кабинета. Тема заявления не была раскрыта.
