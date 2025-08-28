Радио «Судного дня» передало огромное количество новых сообщений

Российская радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», 28 августа вышла в эфир с рекордным числом загадочных сообщений — за сутки было передано 15 новых посланий. Последнее сообщение с кодом «АЗОВОПУЛ 0157 9515» прозвучало в эфире в 17:10 по московскому времени.
«Первым сообщением, выданным в эфир станцией в 09:09 по мск стало „НЖТИ 71930 ВОКЗАЛЬНЫЙ 6698 6657“. Последнее сообщение с кодом „АЗОВОПУЛ 0157 9515“ прозвучало в эфире в 17:10 по мск», — сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге и анализе передач данной радиостанции. В течение дня эфир наполнили новые кодовые послания.
В сообщении уточняется, что среди зафиксированных сигналов были такие коды, как: «АЗООСПЕРМИЯ 0697 2807», «СОЛЯНЫЙ 1081 4520», «МЕКСИКАНЕЦ 7264 4734», «ДВОРНИК 6122 7972», «РЕЖЕМЮЛЬ 3901 3347», «ВОДОМЕТНЫЙ 2273 1408», «ДРАПОЗАЯЦ 1306 3071», «ДОНОТАСС 6841 5660», «БРОМОНИЗ 9327 2508», «ДУХОНАБ 7148 3370», «ПЕЛЬВЕЦИЯ 0928 3795», «БЕЛОБРОВЫЙ 8756 2708», «НАВЕДЕНЬЕ 8199 1994», «БУРАЧНЫЙ 2662 3329», «КНИЖИЦА 1501 2808», «ПИМОФЛИК 0323 6654» и «ТУТОСЕКС 6623 8455». Ранее УВБ-76 привлекала внимание международных экспертов из-за регулярных передач коротковолновых сигналов, которые связывают с военными структурами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.