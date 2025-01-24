Россиянам начали приходить штрафы по расценкам 2024 года

Российские водители массово получают штрафы за нарушение ПДД по расценкам 2024 года. При этом, с 1 января 2025 года штрафы выросли в полтора раза. При этом, сохраняется и размер прежней скидки на их оплату — 50%, несмотря на то, что с начала года она сократилась до 25%. Об этом рассказали читатели РБК.
«Одному из наших читателей по имени Вячеслав в январе пришел штраф за превышение скорости <...>. Водитель был в курсе изменений, которые вступили в силу с 1 января, поэтому был удивлен указанной в квитанции сумме — 1000 рублей. Хотя с начала 2025 года штраф за такое превышение скоростного режима вырос до 1500 рублей», — сообщает РБК со ссылкой на слова читателя. Там добавили, что это связано с тем, что нарушение было зафиксировано 30 декабря 2024 года.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что штрафы за нарушения, совершенные до 1 января 2025 года, будут наложены в соответствии с тарифами, действующими на момент их происшествия. В случае отличия этих условий, необходимо без промедления обжаловать такое решение, отметил Шапарин.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый закон, направленный на ужесточение ответственности за нарушения правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Вводятся увеличенные на 50% штрафы за такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, использование автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Также изменения коснулись условий оплаты штрафов: размер скидки при досрочной оплате снижен с 50% до 25%, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.