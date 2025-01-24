Россиянам начали приходить штрафы по расценкам 2024 года

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Штрафы за нарушения, зафиксированные в 2024 году, будут начисляться по старым расценкам
Штрафы за нарушения, зафиксированные в 2024 году, будут начисляться по старым расценкам Фото:

Российские водители массово получают штрафы за нарушение ПДД по расценкам 2024 года. При этом, с 1 января 2025 года штрафы выросли в полтора раза. При этом, сохраняется и размер прежней скидки на их оплату — 50%, несмотря на то, что с начала года она сократилась до 25%. Об этом рассказали читатели РБК.

«Одному из наших читателей по имени Вячеслав в январе пришел штраф за превышение скорости <...>. Водитель был в курсе изменений, которые вступили в силу с 1 января, поэтому был удивлен указанной в квитанции сумме — 1000 рублей. Хотя с начала 2025 года штраф за такое превышение скоростного режима вырос до 1500 рублей», — сообщает РБК со ссылкой на слова читателя. Там добавили, что это связано с тем, что нарушение было зафиксировано 30 декабря 2024 года. 

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что штрафы за нарушения, совершенные до 1 января 2025 года, будут наложены в соответствии с тарифами, действующими на момент их происшествия. В случае отличия этих условий, необходимо без промедления обжаловать такое решение, отметил Шапарин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый закон, направленный на ужесточение ответственности за нарушения правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Вводятся увеличенные на 50% штрафы за такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, использование автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Также изменения коснулись условий оплаты штрафов: размер скидки при досрочной оплате снижен с 50% до 25%, передает RT.

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Российские водители массово получают штрафы за нарушение ПДД по расценкам 2024 года. При этом, с 1 января 2025 года штрафы выросли в полтора раза. При этом, сохраняется и размер прежней скидки на их оплату — 50%, несмотря на то, что с начала года она сократилась до 25%. Об этом рассказали читатели РБК. «Одному из наших читателей по имени Вячеслав в январе пришел штраф за превышение скорости <...>. Водитель был в курсе изменений, которые вступили в силу с 1 января, поэтому был удивлен указанной в квитанции сумме — 1000 рублей. Хотя с начала 2025 года штраф за такое превышение скоростного режима вырос до 1500 рублей», — сообщает РБК со ссылкой на слова читателя. Там добавили, что это связано с тем, что нарушение было зафиксировано 30 декабря 2024 года.  Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что штрафы за нарушения, совершенные до 1 января 2025 года, будут наложены в соответствии с тарифами, действующими на момент их происшествия. В случае отличия этих условий, необходимо без промедления обжаловать такое решение, отметил Шапарин. Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый закон, направленный на ужесточение ответственности за нарушения правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Вводятся увеличенные на 50% штрафы за такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, использование автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Также изменения коснулись условий оплаты штрафов: размер скидки при досрочной оплате снижен с 50% до 25%, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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