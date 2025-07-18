В реестр иноагентов внесен портал Activatica

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Список иноагентов пополнили журналисты Маша Майерс и Ксения Кириллова
Список иноагентов пополнили журналисты Маша Майерс и Ксения Кириллова Фото:

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов интернет-портал Activatica.org. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. 

«Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> интернет-портал Activatica.org», — написано на сайте Минюста. Кроме того, в обновленный реестр вошли журналисты Маша Майерс, Ксения Кириллова, поэтесса Наталья Резник, историк Василий Жарков.

Ранее, 12 июля 2025 года, Минюст включил в реестр иноагентов шестерых новых физических лиц. Среди них оказались комик Евгений Трикоза и рэпер Дмитрий Иордатий. 

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов интернет-портал Activatica.org. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.  «Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> интернет-портал Activatica.org», — написано на сайте Минюста. Кроме того, в обновленный реестр вошли журналисты Маша Майерс, Ксения Кириллова, поэтесса Наталья Резник, историк Василий Жарков. Ранее, 12 июля 2025 года, Минюст включил в реестр иноагентов шестерых новых физических лиц. Среди них оказались комик Евгений Трикоза и рэпер Дмитрий Иордатий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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