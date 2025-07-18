В реестр иноагентов внесен портал Activatica

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов интернет-портал Activatica.org. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
«Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> интернет-портал Activatica.org», — написано на сайте Минюста. Кроме того, в обновленный реестр вошли журналисты Маша Майерс, Ксения Кириллова, поэтесса Наталья Резник, историк Василий Жарков.
Ранее, 12 июля 2025 года, Минюст включил в реестр иноагентов шестерых новых физических лиц. Среди них оказались комик Евгений Трикоза и рэпер Дмитрий Иордатий.
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