В США высказались об отправке американских войск в Газу

Соединенные Штаты не планируют направлять своих военнослужащих в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования. Об этом рассказал глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.
«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе», — написал Купер в соцсети Х.
Он добавил, что недавно вернулся из этого региона, где координировал работы по созданию Центра гражданско-военной координации для стабилизации обстановки после прекращения огня. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и движением ХАМАС о выполнении первой фазы мирного плана.
Согласно условиям соглашения, ХАМАС освобождает израильских заложников, а Израиль выводит свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпускает сотни палестинских заключенных, включая лиц, осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает об одобрении правительством этой сделки.
