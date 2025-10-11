В США высказались об отправке американских войск в Газу

Купер: США не будут отправлять солдат в сектор Газа
Войска США не поедут в Газу, заявил Купер
Войска США не поедут в Газу, заявил Купер

Соединенные Штаты не планируют направлять своих военнослужащих в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования. Об этом рассказал глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе», — написал Купер в соцсети Х.

Он добавил, что недавно вернулся из этого региона, где координировал работы по созданию Центра гражданско-военной координации для стабилизации обстановки после прекращения огня. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и движением ХАМАС о выполнении первой фазы мирного плана.

Согласно условиям соглашения, ХАМАС освобождает израильских заложников, а Израиль выводит свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпускает сотни палестинских заключенных, включая лиц, осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает об одобрении правительством этой сделки.

