Умерла супруга режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы

13 апреля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Режиссер Элинор Коппола погибла Фото: Илья Московец © URA.RU Режиссер и супруга автора «Крестного отеца» Фрэнсиса Форда Копполы — Элинор Коппола скончалась. Ее смерть произошла на 88 году жизни, сообщили члены семьи. «Коппола скончалась в пятницу в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния, сообщила ее семья в заявлении. Причина смерти не называется», написало агентство Associated Press со ссылкой на семью. Самые известные работы, которые режиссировала женщина: «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» и «Апокалипсис сегодня». Она, ее муж и дети тесно связанны с кино, поэтому о Элинор Коппола часто говорили, что она вырастила семью кинематографистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер и супруга автора «Крестного отеца» Фрэнсиса Форда Копполы — Элинор Коппола скончалась. Ее смерть произошла на 88 году жизни, сообщили члены семьи. «Коппола скончалась в пятницу в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния, сообщила ее семья в заявлении. Причина смерти не называется», написало агентство Associated Press со ссылкой на семью. Самые известные работы, которые режиссировала женщина: «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» и «Апокалипсис сегодня». Она, ее муж и дети тесно связанны с кино, поэтому о Элинор Коппола часто говорили, что она вырастила семью кинематографистов.