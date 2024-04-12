12 апреля 2024

Умерла супруга режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы

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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, могила, траур, скорбь, похороны, утрата, горсть земли
Режиссер Элинор Коппола погибла Фото:

Режиссер и супруга автора «Крестного отеца» Фрэнсиса Форда Копполы — Элинор Коппола скончалась. Ее смерть произошла на 88 году жизни, сообщили члены семьи.

«Коппола скончалась в пятницу в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния, сообщила ее семья в заявлении. Причина смерти не называется», написало агентство Associated Press со ссылкой на семью.

Самые известные работы, которые режиссировала женщина: «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» и «Апокалипсис сегодня». Она, ее муж и дети тесно связанны с кино, поэтому о Элинор Коппола часто говорили, что она вырастила семью кинематографистов.

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Режиссер и супруга автора «Крестного отеца» Фрэнсиса Форда Копполы — Элинор Коппола скончалась. Ее смерть произошла на 88 году жизни, сообщили члены семьи. «Коппола скончалась в пятницу в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния, сообщила ее семья в заявлении. Причина смерти не называется», написало агентство Associated Press со ссылкой на семью. Самые известные работы, которые режиссировала женщина: «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» и «Апокалипсис сегодня». Она, ее муж и дети тесно связанны с кино, поэтому о Элинор Коппола часто говорили, что она вырастила семью кинематографистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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