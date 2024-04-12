Умерла супруга режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы

Режиссер и супруга автора «Крестного отеца» Фрэнсиса Форда Копполы — Элинор Коппола скончалась. Ее смерть произошла на 88 году жизни, сообщили члены семьи.
«Коппола скончалась в пятницу в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния, сообщила ее семья в заявлении. Причина смерти не называется», написало агентство
Самые известные работы, которые режиссировала женщина: «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» и «Апокалипсис сегодня». Она, ее муж и дети тесно связанны с кино, поэтому о Элинор Коппола часто говорили, что она вырастила семью кинематографистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.