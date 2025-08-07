Родителям предложат «безопасные» сим-карты для детей

В России могут появиться специальные сим-карты для детей до 14 лет с расширенным родительским контролем и фильтрацией интернет-контента. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет», — заявил Шадаев на форуме «Цифровая эволюция». Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что такие карты позволят ограничивать доступ к опасным ресурсам, а также запретят регистрацию в социальных сетях через этот номер.
Оформление таких сим-карт будет добровольным. Операторы связи обяжут предоставлять услугу, а родители смогут самостоятельно выбирать степень фильтрации. Сроки запуска и технические детали проекта пока не уточняются.
Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры выявило в России 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона сим-карт. Он отметил, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такую ситуацию, так как она может свидетельствовать о подозрительной деятельности. С 1 апреля пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве зарегистрированных на них мобильных номеров. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, до 1 ноября граждане могут оставить не более 20 сим-карт, передает деловое издание «Взгляд».
