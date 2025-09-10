Москва желает предоставления Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком доказательств причастности России к событиям в Буче. Такое заявление сделал представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков.
«В этой связи вновь публично требуем от господина Тюрка и УВКПЧ либо предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации», — передает слова Исакова ТАСС. Он добавил, что в случае отсутствия таких доказательств, все выдвинутые обвинения должны быть отозваны.
Утверждается, что за последние три года российская сторона не получила от международной организации никаких конкретных доказательств, включая списки предполагаемых жертв или протоколы судебно-медицинской экспертизы. В связи с этим было повторно потребовано либо предоставить имеющиеся материалы, либо официально отозвать все обвинения.
Сообщается, что ранее глава МИД РФ уже направлял соответствующий запрос генеральному секретарю ООН. По словам источников, провокация в Буче могла быть использована для объяснения отказа Украины от достигнутых договоренностей, причем решение о прекращении переговоров, как утверждается, было принято под влиянием западных стран.
