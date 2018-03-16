Появилось видео, на котором видно, как Грудинин покидает дебаты

15:14 16 марта 2018 0

Грудинин трижды покидал дебаты в ходе кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU

16 марта появилось видео, на котором видно, как кандидат от КПРФ Павел Грудинин уходит с дебатов после того, как на них пришла бывшая работница его совхоза Лидия Филькина. Ее привел кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Грудинин покинул дебаты во время рекламной паузы, поэтому его уход в прямом эфире не транслировался.

Собчак больше всех получила от дебатов, считают политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На видео слышно, как в начале рекламной паузы телеведущая Ксения Собчак начинает говорить с Грудининым. «Но ведь действительно нам всем дали ознакомиться с этими счетами. Я не хочу публично говорить, но они действительно есть», — говорит она кандидату от КПРФ. Грудинин что-то ей тихо объясняет, однако его голос не слышен. На видео его заглушают разговоры Жириновского и Соловьева.

Слышно, как лидер ЛДПР говорит кандидату от «Партии Роста» Борису Титову: «Никто по-настоящему не претендует… Это борьба между мной и Грудининым».

Затем к Грудинину подходит ведущий дебатов Владимир Соловьев и начинает говорить, что присутствие Лидии Филькиной законно — он звонил и уточнял в ЦИК. Грудинин отвечает: «Пускай тогда Сурайкин уйдет. У нее нет документа [что она доверенное лицо Сурайкина]».

После этого кандидат от КПРФ покидает дебаты. «Либо я ухожу, либо она», — говорит он перед уходом, на что работники эфира никак не реагируют.

Напомним, Грудинин ушел с прямого эфира телеканала «Россия 1» 15 марта. После его ухода вместо него выступало его доверенное лицо журналист Максим Шевченко. Филькина начала рассказывать, что Грудинин выгонял ее из квартиры.

Шевченко несколько раз перебивал ее, утверждая, что она стала доверенным лицом кандидата Сурайкина «буквально только что» и не имеет право выступать на дебатах.

Вся эта ситуация ударила по политическим позициям Грудинина, считает директор института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Наибольшие очки получил Жириновский и Собчак. Жириновский в нише своей традиционной аудитории, а Собчак — в женской, ведь она подошла и приободрила женщину. Нормальный политик на месте Грудинина подошел бы к доверенному лицу, успокоил ее, денег дал в конце концов или пообещал подарить квартиру на свои средства. Он вместо этого замешкался и удара сдержать не смог, стоял в раздумьях и решил, что лучше сбежать. А Шевченко решил повести себя в амплуа агрессивного хама», — рассказал политолог «URA.RU».

На дебатах Явлинский выбрал амплуа кота Леопольда, считают политологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В целом, в ходе дебатов лучше всех показала себя Ксения Собчак, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Для нее это первая кампания, и она прошла ее удачно, показав, что умеет держать удар. В отличие от Грудинина, который показал, что держать удар не умеет, и это событие для него глубоко стрессовое. Настоящий политик не может себе такое позволить. Политик — это человек, который, не испугавшись, может выйти к кому угодно», — сообщила она «URA.RU».

Оценили политологи и миролюбивое амплуа основателя «Яблока» Григория Явлинского. «Он единственный из кандидатов, кто включил „кота Леопольда“ на фоне опасений избирателей по поводу возможности большой войны. Может помочь», — прокомментировал в Facebook предвыборный имидж Явлинского политолог Евгений Минченко.

Выборы состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.