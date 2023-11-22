Почему Россия не бросает ОДКБ, из которой хочет уйти Армения

Дипломат Мизин: как меняются отношения постсоветских республик и что им надо от Путина

22 ноября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Путин примет участие в саммите ОДКБ в Минске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минске 23 ноября пройдет ежегодный саммит ОДКБ — объединения нескольких постсоветских республик, договорившихся о коллективной безопасности. Главной интригой последних лет является участие в нем Армении: у страны есть претензии к партнерам по ОДКБ и все это время обсуждается возможность ее выхода из союза. Но есть и другие интриги, которые URA.RU прокомментировал бывший дипломат, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. По словам Мизина, ОДКБ находится в «горячей зоне» Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Прошлый саммит ОДКБ проходил в ноябре 2022-го в Армении. Каким был этот год для организации, с какими главными вызовами столкнулась ОДКБ? — ОДКБ находится в своеобразной «горячей зоне», потому что эти страны расположены по границам России, и, к сожалению, многие из них не свободны от внутренних конфликтов. Также это район, где сходятся интересы ряда стран, куда стремится НАТО, задача которой — максимально снизить российское влияние или потеснить Россию. Там все время идет противостояние. Отношения с Пашиняном никогда не были безоблачными, утверждает Мизин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что хорошего было: попытки создания коллективных сил, антитеррористической организации, что очень важно, поскольку в эти страны идет массированное проникновение различных террористических группировок. Рядом находится контролируемый «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) Афганистан. Это создает прямую угрозу. Главной «занозой», или болевой точкой является вопрос Армении. Отношения с Пашиняном никогда не были безоблачными. Пашинян отказался приезжать на встречу — это прямой афронт. В Армению устремились американцы, проводят совместные военные учения. Это такая демонстрация Пашиняна в сторону Кремля. Это главный проблемный момент. Но это не означает, как кому-то этого бы хотелось, что ОДКБ развалится. Наоборот, организация прекрасно себя чувствует. ОДКБ не переживает кризис, чего очень бы хотели недружественные страны. Никто не будет спорить с тем, что Россия там признанный лидер. — Вы уже сказали о ситуации с Арменией. Пашинян после активизации контактов с США и потери Карабаха избегает встреч с коллегами по СНГ, ЕАЭС, вот и в Минск ехать не собирается. От него постоянно звучат угрозы о выходе из Организации. Кто от этого потеряет больше — Армения или ОДКБ? Какие угрозы это несет России? Для России плохо, что в Армении будет усиливаться присутствие военной силы Запада Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Для России плохо, что там будет усиливаться присутствие военной силы Запада, в частности, США и Франции. Пашинян это уже прямо демонстрирует. Но проиграет тут скорее Армения. Во-первых, никто особенно не поддержал Армению в конфликте с Азербайджаном. Во-вторых, «вписываться» из стран НАТО в военном плане за Ереван никто не собирается. Из Армении звучали призывы, что российские войска должны оттуда уйти. Это будет неприятный момент для ОДКБ. Но выход из Организации безопасности Армении не прибавит очков. Антироссийские настроения растут и не только у Пашиняна, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Надо признать, что антироссийские настроения растут и не только у Пашиняна, но и в армянских оппозиционных кругах. Там звучали слова о том, что Москва могла бы оказать большую помощь, поскольку она союзник по ОДКБ, в том числе и прямую военную помощь. Но Россия заняла сбалансированную позицию. Тут масса плюсов в отношениях с Азербайджаном, что для России сейчас очень важно. Хотя, конечно, армянский вопрос, наверное, как-то можно было решить по-другому. Я бы как бывший дипломат сказал, что России надо было здесь быть поизобретательнее и работать с традиционно пророссийскими кругами в самой Армении. — Если Армения пугает выходом из ОДКБ, то ряд других стран, напротив, желает вступить в Организацию. В этом году Путину удалось продвинуть идею расширения БРИКС, и это произошло, хотя было много дискуссий. Какова вероятность, что организация вырастет? Какие это могут быть страны? — Разница заключается в том, что БРИКС изначально была экономическая организация, и многие члены хотели бы, чтобы она так и оставалась, а не политизировалась. А ОДКБ — это организация коллективной безопасности. Но в силу самой организации, ее устава, в ОДКБ сильны такие вещи, как военное и военно-техническое сотрудничество. Неизвестно, сколько стран будут готовы влиться в эту организацию, отвечая ее критериям и задачам. В этом ключевое отличие ОДКБ от БРИКС. Хотя с учетом противостояния России коллективному Западу, Москва, конечно, заинтересована во вливании новых членов. Но она также заинтересована, чтобы они вливались в ШОС и БРИКС. Если Северная Корея попросится — это было бы очень интересно, отметил эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Возможно ли объединение в рамках ОДКБ с Китаем или Северной Кореей? Или все-таки это влечет слишком серьезные обязательства для России? — Китай на это не пойдет. Это понятно, в силу традиционной политики. Москва подчеркивала, что это стратегическое партнерство, значение которого огромно и только усиливается, но Китай — это не военный союзник. По Северной Корее, как мы видим, поднялась истерика в США и в странах НАТО по поводу ее военно-технического сотрудничества с Россией. Оно будет продолжаться и дальше. Для этого вступление в ОДКБ не нужно. Но, если Северная Корея попросится — это было бы очень интересно. Американцы уже обхаживают Киргизию, подчеркнул Мизин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Между членами ОДКБ — Киргизией и Таджикистаном — в прошлом году произошло вооруженное столкновение. Остается ли напряженность на этом участке, и как это влияет на деятельность ОДКБ в целом? Удалось ли России урегулировать этот конфликт? — Связи Киргизии и Таджикистана уходят в глубину веков. Сейчас проблемы экономические: контроль за определенными ресурсами или спорными участками. Но здесь колоссальная роль России, которая является медиатором и делает все, чтобы все эти конфликты сглаживать. Главное, чтобы под этим предлогом не усиливалось присутствие западных игроков. Американцы уже обхаживают Киргизию намекая, что им не надо быть главным поставщиком критических технологий для импортозамещения в Россию. В Москве очень внимательно это отслеживают. Это реально угрожает интересам и влиянию России в этом стратегически важном регионе. По словам Мизина, в НАТО нет самоубийц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library — Считается, что ОДКБ не является конкурирующим блоком с НАТО. Об этом говорил и российский лидер. Между тем напряженность в Евразии нарастает. Украинский конфликт, сейчас — Ближний Восток. НАТО пришла в Финляндию, это помимо стран Прибалтики. Какова вероятность, что концепция изменится, и ОДКБ станет той военной силой, которая будет противостоять НАТО, хотя обе организации говорят, что они — оборонительные? — Да, они обе оборонительные. Но посмотрите, где НАТО, а где ОДКБ? Конечно, надо готовиться к любому сценарию развития событий. Надо понимать, что никакого польского вторжения ни в Белоруссию, ни в Россию не будет — в НАТО нет самоубийц, и никто ядерную войну начинать не хочет. Я, честно говоря, не знаю, откуда у российской Службы внешней разведки данные, что Польша хочет захватить Украину. Хотя надо ожидать, что НАТО и дальше будет пытаться расширять свое влияние. Работа с Арменией уже идет. Будут работать с такими странами, как Казахстан, пытаться снижать российское влияние в Узбекистане, играя на определенном росте националистических настроений. На этом фоне, конечно, ОДКБ для России — это стратегически важная организация. Главная задача ОДКБ — создать мощный антитеррористический орган Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Какие риски для коллективной безопасности просматриваются уже сейчас, и готова ли к ним Россия как крупнейший член Организации? — Риски, обусловленные самим географическим и геостратегическим положением региона. Рядом Иран, который находится в конфронтации с Соединенными Штатами и с Израилем. Считается, что угроза сильнейшего удара там не исключена. Афганистан и талибы, где основная угроза — террористическая. Это и военная, и стратегическая угроза России. Есть угрозы стабильности государств ОДКБ с точки зрения внутренней безопасности. Главная задача ОДКБ — создать мощный антитеррористический орган, который бы эти угрозы отслеживал и создавал какие-то ресурсы, силы для противодействия. Сопряженная и питательная среда для терроризма — это, конечно, трафик наркотиков. Это один из крупнейших в мире маршрутов, к сожалению, сохраняющийся в Афганистане. России важна стабильность и влияние в этом регионе. К сожалению, была проблема, что в страны Центральной Азии направляли или возрастных, или проштрафившихся дипломатов. Но сейчас профессиональный и кадровый состав в том же Казахстане серьезно укрепился, так как с учетом нашей конфронтации с Западом этот район стратегически имеет все возрастающее, очень большое значение во всех смыслах. Центральная Азия — это «Мост на Восток», пояснил Мизин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Какие вопросы, на ваш взгляд, Путин будет продвигать в рамках ОДКБ в 2024 году? — Это, прежде всего, дальнейшее укрепление сотрудничества в военной области. Сами страны-участницы ОДКБ просят совместные разработки и производство вооружений. Все в этом заинтересованы, поскольку у России несравнимо больше опыта и возможностей, которыми можно делиться. Кроме того, этот район — это «мост на Восток». С учетом всех китайских или индийских программ, чтобы все магистральные, железнодорожные проекты осуществлялись, все заинтересованы, чтобы район был стабильным и безопасным. Если начнутся какие-то конфликты, то реализация этих проектов просто невозможна. Центральная тема — это антитеррористическая борьба. Терроризм — главная угроза. Необходимо дальнейшее укрепление всестороннего развития отношений с этими странами. Хотелось бы, чтобы в этих странах работали дома дружбы, культурные организации, совместные университеты. Важно, чтобы дальше все это развивалось. В конечном счете это влияет на укрепление, в том числе и военной стабильности в регионе. То есть отвечает центральным задачам ОДКБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минске 23 ноября пройдет ежегодный саммит ОДКБ — объединения нескольких постсоветских республик, договорившихся о коллективной безопасности. Главной интригой последних лет является участие в нем Армении: у страны есть претензии к партнерам по ОДКБ и все это время обсуждается возможность ее выхода из союза. Но есть и другие интриги, которые URA.RU прокомментировал бывший дипломат, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. — Прошлый саммит ОДКБ проходил в ноябре 2022-го в Армении. Каким был этот год для организации, с какими главными вызовами столкнулась ОДКБ? — ОДКБ находится в своеобразной «горячей зоне», потому что эти страны расположены по границам России, и, к сожалению, многие из них не свободны от внутренних конфликтов. Также это район, где сходятся интересы ряда стран, куда стремится НАТО, задача которой — максимально снизить российское влияние или потеснить Россию. Там все время идет противостояние. Что хорошего было: попытки создания коллективных сил, антитеррористической организации, что очень важно, поскольку в эти страны идет массированное проникновение различных террористических группировок. Рядом находится контролируемый «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) Афганистан. Это создает прямую угрозу. Пашинян отказался приезжать на встречу — это прямой афронт. В Армению устремились американцы, проводят совместные военные учения. Это такая демонстрация Пашиняна в сторону Кремля. Это главный проблемный момент. Но это не означает, как кому-то этого бы хотелось, что ОДКБ развалится. Наоборот, организация прекрасно себя чувствует. ОДКБ не переживает кризис, чего очень бы хотели недружественные страны. Никто не будет спорить с тем, что Россия там признанный лидер. — Вы уже сказали о ситуации с Арменией. Пашинян после активизации контактов с США и потери Карабаха избегает встреч с коллегами по СНГ, ЕАЭС, вот и в Минск ехать не собирается. От него постоянно звучат угрозы о выходе из Организации. Кто от этого потеряет больше — Армения или ОДКБ? Какие угрозы это несет России? — Для России плохо, что там будет усиливаться присутствие военной силы Запада, в частности, США и Франции. Пашинян это уже прямо демонстрирует. Из Армении звучали призывы, что российские войска должны оттуда уйти. Это будет неприятный момент для ОДКБ. Но выход из Организации безопасности Армении не прибавит очков. Надо признать, что антироссийские настроения растут и не только у Пашиняна, но и в армянских оппозиционных кругах. Там звучали слова о том, что Москва могла бы оказать большую помощь, поскольку она союзник по ОДКБ, в том числе и прямую военную помощь. Но Россия заняла сбалансированную позицию. Тут масса плюсов в отношениях с Азербайджаном, что для России сейчас очень важно. Хотя, конечно, армянский вопрос, наверное, как-то можно было решить по-другому. Я бы как бывший дипломат сказал, что России надо было здесь быть поизобретательнее и работать с традиционно пророссийскими кругами в самой Армении. — Если Армения пугает выходом из ОДКБ, то ряд других стран, напротив, желает вступить в Организацию. В этом году Путину удалось продвинуть идею расширения БРИКС, и это произошло, хотя было много дискуссий. Какова вероятность, что организация вырастет? Какие это могут быть страны? — Разница заключается в том, что БРИКС изначально была экономическая организация, и многие члены хотели бы, чтобы она так и оставалась, а не политизировалась. А ОДКБ — это организация коллективной безопасности. Но в силу самой организации, ее устава, в ОДКБ сильны такие вещи, как военное и военно-техническое сотрудничество. Неизвестно, сколько стран будут готовы влиться в эту организацию, отвечая ее критериям и задачам. В этом ключевое отличие ОДКБ от БРИКС. Хотя с учетом противостояния России коллективному Западу, Москва, конечно, заинтересована во вливании новых членов. Но она также заинтересована, чтобы они вливались в ШОС и БРИКС. — Возможно ли объединение в рамках ОДКБ с Китаем или Северной Кореей? Или все-таки это влечет слишком серьезные обязательства для России? — Китай на это не пойдет. Это понятно, в силу традиционной политики. Москва подчеркивала, что это стратегическое партнерство, значение которого огромно и только усиливается, но Китай — это не военный союзник. По Северной Корее, как мы видим, поднялась истерика в США и в странах НАТО по поводу ее военно-технического сотрудничества с Россией. Оно будет продолжаться и дальше. Для этого вступление в ОДКБ не нужно. Но, если Северная Корея попросится — это было бы очень интересно. — Между членами ОДКБ — Киргизией и Таджикистаном — в прошлом году произошло вооруженное столкновение. Остается ли напряженность на этом участке, и как это влияет на деятельность ОДКБ в целом? Удалось ли России урегулировать этот конфликт? — Связи Киргизии и Таджикистана уходят в глубину веков. Сейчас проблемы экономические: контроль за определенными ресурсами или спорными участками. Но здесь колоссальная роль России, которая является медиатором и делает все, чтобы все эти конфликты сглаживать. — Считается, что ОДКБ не является конкурирующим блоком с НАТО. Об этом говорил и российский лидер. Между тем напряженность в Евразии нарастает. Украинский конфликт, сейчас — Ближний Восток. НАТО пришла в Финляндию, это помимо стран Прибалтики. Какова вероятность, что концепция изменится, и ОДКБ станет той военной силой, которая будет противостоять НАТО, хотя обе организации говорят, что они — оборонительные? — Да, они обе оборонительные. Но посмотрите, где НАТО, а где ОДКБ? Конечно, надо готовиться к любому сценарию развития событий. Надо понимать, что никакого польского вторжения ни в Белоруссию, ни в Россию не будет — в НАТО нет самоубийц, и никто ядерную войну начинать не хочет. Я, честно говоря, не знаю, откуда у российской Службы внешней разведки данные, что Польша хочет захватить Украину. Хотя надо ожидать, что НАТО и дальше будет пытаться расширять свое влияние. Работа с Арменией уже идет. Будут работать с такими странами, как Казахстан, пытаться снижать российское влияние в Узбекистане, играя на определенном росте националистических настроений. На этом фоне, конечно, ОДКБ для России — это стратегически важная организация. — Какие риски для коллективной безопасности просматриваются уже сейчас, и готова ли к ним Россия как крупнейший член Организации? — Риски, обусловленные самим географическим и геостратегическим положением региона. Рядом Иран, который находится в конфронтации с Соединенными Штатами и с Израилем. Считается, что угроза сильнейшего удара там не исключена. Афганистан и талибы, где основная угроза — террористическая. Это и военная, и стратегическая угроза России. Есть угрозы стабильности государств ОДКБ с точки зрения внутренней безопасности. Главная задача ОДКБ — создать мощный антитеррористический орган, который бы эти угрозы отслеживал и создавал какие-то ресурсы, силы для противодействия. Сопряженная и питательная среда для терроризма — это, конечно, трафик наркотиков. Это один из крупнейших в мире маршрутов, к сожалению, сохраняющийся в Афганистане. — Какие вопросы, на ваш взгляд, Путин будет продвигать в рамках ОДКБ в 2024 году? — Это, прежде всего, дальнейшее укрепление сотрудничества в военной области. Сами страны-участницы ОДКБ просят совместные разработки и производство вооружений. Все в этом заинтересованы, поскольку у России несравнимо больше опыта и возможностей, которыми можно делиться. Кроме того, этот район — это «мост на Восток». С учетом всех китайских или индийских программ, чтобы все магистральные, железнодорожные проекты осуществлялись, все заинтересованы, чтобы район был стабильным и безопасным. Если начнутся какие-то конфликты, то реализация этих проектов просто невозможна. Центральная тема — это антитеррористическая борьба. Терроризм — главная угроза. Необходимо дальнейшее укрепление всестороннего развития отношений с этими странами. Хотелось бы, чтобы в этих странах работали дома дружбы, культурные организации, совместные университеты. Важно, чтобы дальше все это развивалось. В конечном счете это влияет на укрепление, в том числе и военной стабильности в регионе. То есть отвечает центральным задачам ОДКБ.