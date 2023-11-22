Путин сенсационно ответил НАТО

Новая идея президента России — это постсоветское НАТО

22 ноября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Путин дал сенсационный ответ НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление президента России Владимира Путина о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ОДКБ сенсационно, поскольку является ответом НАТО и может трактоваться, как сигнал о создании Евразийского или постсоветского НАТО. Об этом URA.RU заявили сразу несколько экспертов, комментировавших сегодняшнее выступление главы государства. Путин обсудил с Рахмоном вопросы общей безопасности стран ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU О создании единой системы ПВО президент Путин сообщил неожиданно — перед началом совещания по экономическим вопросам с членами правительства, в повестке которого никаких тем, связанных с ОДКБ не значилось. Но президент решил остановиться на вопросе, который был поднят во время проходящего сейчас официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона — обеспечения общей безопасности стран-участниц ОДКБ. «Один из вопросов — это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал Путин. Он также добавил, что РФ уже поставили в Таджикистан два дивизиона российских систем ПВО «С-300». Президент подчеркнул, что Россия готова к завершению работы по обеспечению общей безопасности в рамках ОДКБ. Создание единой системы ПВО является эволюцией ОДКБ, считает Игорь Николайчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU 12 октября Россия и Киргизия ратифицировали соглашение о формировании совместной системы ПВО. Также у РФ и Белоруссии имеется единая система ПВО. Между Россией и Казахстаном действует Единая региональная система ПВО, а также соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Главы оборонных ведомств России и Армении подписали соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности в 2020 году. Начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук видит в создании единой системы ПВО стран-участниц ОДКБ четкий посыл эволюции организации в сторону Евразийского или точнее постсоветского НАТО. «В ответ на расширение НАТО необходимо было продемонстрировать, что военное сотрудничество в ОДКБ вышло на новый уровень. Можно сказать, что мы делаем первые шаги по возрождению эквивалента Варшавского договора», — отметил эксперт. Создание единой системы ПВО показывает, что Россия защищает своих союзников, отметил Тимофей Бордачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Это сигнал, что мы понимаем, что они [НАТО] могут представлять угрозу для наших союзников, — согласен программный координатор международного дискуссионного клуба Валдай Тимофей Бордачев. — И мы показываем, что наших союзников будем защищать от воздушных угроз. А во-вторых, что мы нашим союзникам доверяем». Решение о создании новой системы он связывает с тем, что по мере достижения результатов СВО, противники на Западе будут пытаться раскачать ситуацию в странах СНГ, поэтому необходимо обеспечить надежную безопасность. Создание системы противовоздушной обороны под единой стратегией усилит позиции всех стран, входящих в организацию, а для России это увеличит безопасную зону по охране своих собственных границ, считает эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Создание единой системы ПВО в ОДКБ существенно осложнит НАТО боевое планирование и снизит эффективность возможного применения вооружений по территории как России, так и других стран — членов ОДКБ. Не зря резиденция президента Турции — страны члена НАТО — прикрыта нашими системами ПВО. Эта мера давно назрела», — отметил Костикин. Россия и ее союзники готовы отразить любое нападение НАТО, считает Анатолий Матвийчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Данные меры показывают готовность России и ее союзников отразить любое нападение НАТО. Кроме того, определенное влияние оказала и СВО, считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Конечно, мы показываем готовность отразить любое нападение, которое будет предприниматься и еще одно — мы показываем всему миру то, что ОДКБ жива, она действенна и в случае чего она будет активно противодействовать возможному нападению. Также мы увидели всю ту технику, которую поставили НАТО, мы ее проанализировали, мы нашли ее положительные стороны и отрицательные. В то же время мы соизмерили свои возможности. Исходя из этого, мы пришли к выводу совершенствовать систему ПВО», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление президента России Владимира Путина о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ОДКБ сенсационно, поскольку является ответом НАТО и может трактоваться, как сигнал о создании Евразийского или постсоветского НАТО. Об этом URA.RU заявили сразу несколько экспертов, комментировавших сегодняшнее выступление главы государства. О создании единой системы ПВО президент Путин сообщил неожиданно — перед началом совещания по экономическим вопросам с членами правительства, в повестке которого никаких тем, связанных с ОДКБ не значилось. Но президент решил остановиться на вопросе, который был поднят во время проходящего сейчас официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона — обеспечения общей безопасности стран-участниц ОДКБ. «Один из вопросов — это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал Путин. Он также добавил, что РФ уже поставили в Таджикистан два дивизиона российских систем ПВО «С-300». Президент подчеркнул, что Россия готова к завершению работы по обеспечению общей безопасности в рамках ОДКБ. 12 октября Россия и Киргизия ратифицировали соглашение о формировании совместной системы ПВО. Также у РФ и Белоруссии имеется единая система ПВО. Между Россией и Казахстаном действует Единая региональная система ПВО, а также соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Главы оборонных ведомств России и Армении подписали соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности в 2020 году. Начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук видит в создании единой системы ПВО стран-участниц ОДКБ четкий посыл эволюции организации в сторону Евразийского или точнее постсоветского НАТО. «В ответ на расширение НАТО необходимо было продемонстрировать, что военное сотрудничество в ОДКБ вышло на новый уровень. Можно сказать, что мы делаем первые шаги по возрождению эквивалента Варшавского договора», — отметил эксперт. «Это сигнал, что мы понимаем, что они [НАТО] могут представлять угрозу для наших союзников, — согласен программный координатор международного дискуссионного клуба Валдай Тимофей Бордачев. — И мы показываем, что наших союзников будем защищать от воздушных угроз. А во-вторых, что мы нашим союзникам доверяем». Решение о создании новой системы он связывает с тем, что по мере достижения результатов СВО, противники на Западе будут пытаться раскачать ситуацию в странах СНГ, поэтому необходимо обеспечить надежную безопасность. Создание системы противовоздушной обороны под единой стратегией усилит позиции всех стран, входящих в организацию, а для России это увеличит безопасную зону по охране своих собственных границ, считает эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Создание единой системы ПВО в ОДКБ существенно осложнит НАТО боевое планирование и снизит эффективность возможного применения вооружений по территории как России, так и других стран — членов ОДКБ. Не зря резиденция президента Турции — страны члена НАТО — прикрыта нашими системами ПВО. Эта мера давно назрела», — отметил Костикин. Данные меры показывают готовность России и ее союзников отразить любое нападение НАТО. Кроме того, определенное влияние оказала и СВО, считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Конечно, мы показываем готовность отразить любое нападение, которое будет предприниматься и еще одно — мы показываем всему миру то, что ОДКБ жива, она действенна и в случае чего она будет активно противодействовать возможному нападению. Также мы увидели всю ту технику, которую поставили НАТО, мы ее проанализировали, мы нашли ее положительные стороны и отрицательные. В то же время мы соизмерили свои возможности. Исходя из этого, мы пришли к выводу совершенствовать систему ПВО», — подытожил эксперт.