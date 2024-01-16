Путин воплощает в жизнь «страшный сон» Запада

Союзничество России и КНДР разрушит планы по санкционному давлению

17 января 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

России и КНДР развиваются вопреки международному давлению Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Отношения России и КНДР переживают подъем после охлаждения в 90-х годах, когда обе страны испытывали значительные трудности. Сегодня этот союз способен свести на нет экономическое и политическое давление стран Запада, а также успешно противостоять санкциям. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, прошедшей 16 января. Рабочий визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву начался со встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Вечером главные дипломаты двух государств доложили Путину о результатах переговоров и планах по расширению сотрудничества. В частности, речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых между главами РФ и КНДР в ходе переговоров на космодроме Восточный в сентябре прошлого года. Тогда даже слухи о возможной встрече двух лидеров вызывали нервозность на Западе. Сам Ким Чен Ын в ходе переговоров заявил, что Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности». «Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма», — заявил лидер КНДР. Лавров на встрече с Цой Сон Хи выразил признательность КНДР и ее лидеру за поддержку в контексте специальной военной операции на Украине и отметил продуктивное сотрудничество на международных площадках. Министр иностранных дел Лавров выразил поблагодарил представителей КНДР за продуктивную совместную работу в ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций. И, безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции РФ, в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине», — сказал Лавров. Глава российского МИД также отметил недопустимость обострения политической обстановки на Корейском полуострове. Российские дипломаты как самостоятельно, так и вместе с коллегами из КНДР вносили в Совбез ООН соответствующие предложения, по которым ведутся переговоры. «Приходится, однако, констатировать, что политика Соединенных Штатов и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности», — отметил он. Новость по теме Путин встретился с главами МИД России и КНДР. Видео Отношения России и Северной Кореи сейчас переживают подъем после произошедшего в 90-х годах охлаждения, когда обе страны испытывали значительные экономические и политические трудности. Так декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев охарактеризовал один из ключевых мотивов приглашения Путиным главного дипломата КНДР. По словам Селезнева, общий размер товарооборота между Россией и КНДР в последние годы оставался традиционно невысоким (в конце 2010-х гг. он колебался на уровне 40 — 45 млн долларов США), его наращиванию заметно препятствовали и ковидные ограничения. Из-за введенных в отношении КНДР ООН санкций практически все виды экономического взаимодействия со страной были запрещены. На прошедшем во Владивостоке саммите, который посетили лидеры двух стран, обсуждались пути наращивания экономического сотрудничества. Декан Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что экономические отношения двух стран сейчас переживают подъем Фото: фото из личного архива © URA.RU «Россия поставляет в КНДР преимущественно топливо, продукты питания, лекарства и сельскохозяйственное сырье. Недавно возобновилась торговля нефтью между двумя странами. В то же время Северная Корея поставляет на российский рынок пластмассы, музыкальные инструменты, текстиль, мебель, бытовую химию и в целом продукцию химической промышленности. Большие перспективы на данный момент связывают с расширением поставок в КНДР российских углеводородов, пшеницы и мяса», — подчеркнул Селезнев. Военный эксперт Владимир Орлов отметил, что Северная Корея, находясь под санкционным давлением, испытывает определенные трудности с получением технологий, необходимых для развития промышленности. По его словам, Россия, которая после начала специальной военной операции столкнулась с беспрецедентным давлением, научилась справляться со многими негативными последствиями. Нервная реакция недружественных стран на сближение России и КНДР вызвана, прежде всего, тем, что на сегодняшний день исчерпаны все инструменты давления на Россию. «Северная Корея может рассматриваться Россией в качестве экономической и производственной базы в обмен на технологии, которых была лишена эта страна, находясь под санкциями ООН. КНДР может помочь в части своего производственного потенциала, станкостроения, человеческих ресурсов, это вполне нормальный экономический подход. Налаженные экономические связи могут быть переориентированы в изготовление различных расходных материалов, в которых сейчас нуждается Россия, но которые не повлекут усиление санкционного давления на наши страны», — отметил эксперт. Новость по теме Лавров совершил джентльменский поступок на встрече с главой МИД КНДР. Видео «В первую очередь, она женщина», — обратил внимание российский ученый-кореевед, кандидат исторических наук Константин Асмолов. Он отметил, что в последнее время в ряде западных СМИ поднималась дискуссия о нарушении в КНДР прав человека в отношении женщин. Единственная женщина-глава МИД в Северо-Восточной Азии, видный ученый-американист, Цой Сон Хи в недавнем прошлом курировала сближение Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Эксперт вспомнил, что Россия, проголосовав в 2017 году за санкции в отношении северокорейской ядерной программы во исполнении резолюции Совбеза ООН, в последнее время применяет «творческий подход» в отношении ограничений, наложенных международным сообществом на КНДР. «Мы по прежнему не нарушаем санкции, но мы выступаем против любых новых санкций и говорим, что мы будем воспринимать старые санкции „творчески“. В рамках известного юридического принципа „разрешено все то, что не запрещено“», — пояснил Асмолов. По словам эксперта, цель новых переговоров России и КНДР сделать все таким образом, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество, сведя на нет экономический и политический эффект от санкций. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой Из Северной Кореи Цой Сон Хи заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование проблем на Корейском полуострове без каких-либо предварительных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения России и КНДР переживают подъем после охлаждения в 90-х годах, когда обе страны испытывали значительные трудности. Сегодня этот союз способен свести на нет экономическое и политическое давление стран Запада, а также успешно противостоять санкциям. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, прошедшей 16 января. Рабочий визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву начался со встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Вечером главные дипломаты двух государств доложили Путину о результатах переговоров и планах по расширению сотрудничества. В частности, речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых между главами РФ и КНДР в ходе переговоров на космодроме Восточный в сентябре прошлого года. Тогда даже слухи о возможной встрече двух лидеров вызывали нервозность на Западе. Сам Ким Чен Ын в ходе переговоров заявил, что Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности». Лавров на встрече с Цой Сон Хи выразил признательность КНДР и ее лидеру за поддержку в контексте специальной военной операции на Украине и отметил продуктивное сотрудничество на международных площадках. «Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций. И, безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции РФ, в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине», — сказал Лавров. Глава российского МИД также отметил недопустимость обострения политической обстановки на Корейском полуострове. Российские дипломаты как самостоятельно, так и вместе с коллегами из КНДР вносили в Совбез ООН соответствующие предложения, по которым ведутся переговоры. Отношения России и Северной Кореи сейчас переживают подъем после произошедшего в 90-х годах охлаждения, когда обе страны испытывали значительные экономические и политические трудности. Так декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев охарактеризовал один из ключевых мотивов приглашения Путиным главного дипломата КНДР. По словам Селезнева, общий размер товарооборота между Россией и КНДР в последние годы оставался традиционно невысоким (в конце 2010-х гг. он колебался на уровне 40 — 45 млн долларов США), его наращиванию заметно препятствовали и ковидные ограничения. Из-за введенных в отношении КНДР ООН санкций практически все виды экономического взаимодействия со страной были запрещены. На прошедшем во Владивостоке саммите, который посетили лидеры двух стран, обсуждались пути наращивания экономического сотрудничества. «Россия поставляет в КНДР преимущественно топливо, продукты питания, лекарства и сельскохозяйственное сырье. Недавно возобновилась торговля нефтью между двумя странами. В то же время Северная Корея поставляет на российский рынок пластмассы, музыкальные инструменты, текстиль, мебель, бытовую химию и в целом продукцию химической промышленности. Большие перспективы на данный момент связывают с расширением поставок в КНДР российских углеводородов, пшеницы и мяса», — подчеркнул Селезнев. Военный эксперт Владимир Орлов отметил, что Северная Корея, находясь под санкционным давлением, испытывает определенные трудности с получением технологий, необходимых для развития промышленности. По его словам, Россия, которая после начала специальной военной операции столкнулась с беспрецедентным давлением, научилась справляться со многими негативными последствиями. Нервная реакция недружественных стран на сближение России и КНДР вызвана, прежде всего, тем, что на сегодняшний день исчерпаны все инструменты давления на Россию. «Северная Корея может рассматриваться Россией в качестве экономической и производственной базы в обмен на технологии, которых была лишена эта страна, находясь под санкциями ООН. КНДР может помочь в части своего производственного потенциала, станкостроения, человеческих ресурсов, это вполне нормальный экономический подход. Налаженные экономические связи могут быть переориентированы в изготовление различных расходных материалов, в которых сейчас нуждается Россия, но которые не повлекут усиление санкционного давления на наши страны», — отметил эксперт. «В первую очередь, она женщина», — обратил внимание российский ученый-кореевед, кандидат исторических наук Константин Асмолов. Он отметил, что в последнее время в ряде западных СМИ поднималась дискуссия о нарушении в КНДР прав человека в отношении женщин. Единственная женщина-глава МИД в Северо-Восточной Азии, видный ученый-американист, Цой Сон Хи в недавнем прошлом курировала сближение Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Эксперт вспомнил, что Россия, проголосовав в 2017 году за санкции в отношении северокорейской ядерной программы во исполнении резолюции Совбеза ООН, в последнее время применяет «творческий подход» в отношении ограничений, наложенных международным сообществом на КНДР. «Мы по прежнему не нарушаем санкции, но мы выступаем против любых новых санкций и говорим, что мы будем воспринимать старые санкции „творчески“. В рамках известного юридического принципа „разрешено все то, что не запрещено“», — пояснил Асмолов. По словам эксперта, цель новых переговоров России и КНДР сделать все таким образом, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество, сведя на нет экономический и политический эффект от санкций. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой Из Северной Кореи Цой Сон Хи заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование проблем на Корейском полуострове без каких-либо предварительных условий.