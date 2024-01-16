Владимир Путин встретился с Цой Сон Хи
Президент России Владимир Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи [и Лаврова]», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Главы ведомств рассказали о достигнутых договоренностях.
Лавров отметил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО. Также Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества на площадках ООН и других организациях.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.