Путин встретился с главами МИД России и КНДР. Видео

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин встретился с Цой Сон Хи Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи [и Лаврова]», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Главы ведомств рассказали о достигнутых договоренностях.

Лавров отметил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО. Также Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества на площадках ООН и других организациях.

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Президент России Владимир Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи [и Лаврова]», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Главы ведомств рассказали о достигнутых договоренностях. Лавров отметил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО. Также Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества на площадках ООН и других организациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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