Путин встретился с главами МИД России и КНДР. Видео

16 января 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Цой Сон Хи Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи [и Лаврова]», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Главы ведомств рассказали о достигнутых договоренностях. Лавров отметил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО. Также Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества на площадках ООН и других организациях.

Президент России Владимир Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи [и Лаврова]», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС. Главы ведомств рассказали о достигнутых договоренностях. Лавров отметил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО. Также Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества на площадках ООН и других организациях.