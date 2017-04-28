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28 апреля 2017
27 апреля 2017
03:50  28 апреля 2017 6

Неизвестные подожгли квартиру депутата Госдумы

Писатель Сергей Шаргунов стал жертвой неизвестных поджигателейФото: Facebook/Сергей Шаргунов

В квартире депутата Госдумы писателя Сергея Шаргунова произошел пожар. Пострадавший политик написал в Facebook, что это был поджог. Произошло ЧП на следующий день после рассмотрения в первом чтении закона о реновации. Сергей Шаргунов голосовал против него.

«Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты», — цитирует депутата телеканал 360.

Шаргунов уже обратился в правоохранительные органы и выразил надежду на добросовестное расследование происшествия.

Наталья Володина
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