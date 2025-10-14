Independent: в даркнет утекло более 700 паролей британских ведомств

Больше всего утекших паролей зафиксировано в госструктурах Великобритании
Больше всего утекших паролей зафиксировано в госструктурах Великобритании Фото:

Более 700 паролей, относящихся к сотрудникам государственных ведомств Великобритании, оказались в даркнете в течение последнего года. Об этом свидетельствует исследование компании по кибербезопасности NordStellar. 

«За последний год произошла утечка более 700 адресов электронной почты и соответствующих паролей от девяти правительственных доменов», — приводит слова компании The Independent. Отмечается, что больше всего случаев компрометации зафиксировано в госструктурах Великобритании.

В материале издания уточняется, что киберпреступники могут использовать полученные данные для доступа к внутренним системам ведомств или дальнейшей продажи информации на закрытых форумах. Подчеркивается, что подобные утечки создают дополнительные угрозы для национальной безопасности, поскольку атакующие способны получить доступ к конфиденциальной переписке и служебной информации.

