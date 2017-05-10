Ямал и Южный Урал обогнали Свердловскую область по мобильному интернету

18:13 10 мая 2017 0

Уральцы уже не могут обходиться без гаджетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальцы и челябинцы активнее всех на Большом Урале пользуются мобильным интернетом. Следом за ними идут свердловчане, тюменцы и пермяки.

Рейтинг интернет-продвинутых регионов составили связисты «МегаФона» совместно с исследователями «Ромира», проанализировав трафик, тип гаджетов и мобильное поведение уральцев.

По данным исследования, 81% интернет-пользователей в России используют мобильное подключение и лишь 5% никогда не пробовали выходить в сеть со смартфонов или планшетов. Больше всего россияне используют мобильный интернет для общения в соцсетях (84%) и поиска информации (75%). Каждый четвертый респондент практикует чтение в интернете и играет в сетевые игры, а каждый пятый (21%) пользуется мобильным интернетом, чтобы получить доступ к финансовым сервисам и интернет-банкингу.

Пользователь интернета в Свердловской области в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объем данных, равный 4 000 электронных книг. В Челябинской области этот показатель больше на 3%, в ЯНАО — на 9%. Этой весной интернет-аппетит свердловчан вырос на 44% в сравнении с прошлым годом.

Как отмечает директор Свердловского отделения компании «МегаФон» Алексей Воронин, абоненты в последнее время используют интернет в гаджетах не только для просмотра погоды, пробок или чтения в соцсетях, уральцы стали чаще загружать интернет-страницы и смотреть видео. «В тренде — онлайн-контроль здоровья, когда с помощью мобильных приложений можно считать шаги, пульс, калории, соблюдать график приема лекарств», — рассказал Воронин.

На Среднем Урале наибольшую интернет-активность проявляют жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Ревды, Верхней Салды, Полевского и Каменска-Уральского.