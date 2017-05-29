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29 мая 2017
23:15  29 мая 2017 0

Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана

Он назвал трагедию беспрецедентной и объяснил большое количество жертвФото: Twitter @aegyo13
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление о выплатах семьям погибших от урагана. По его словам, окончательное решение будет принято 30 мая на заседании правительства города.

«Семьям погибших выплатим по миллиону», — цитирует Собянина ТАСС. По его словам, в ходе трагических событий погибли 11 человек, 70 человек серьезно пострадали.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», — подчеркнул мэр.

Он назвал трагедию беспрецедентной, объяснив большое количество жертв тем, что ураган случился в дневное время. Собянин пообщался с пострадавшими, поступившими в НИИ им. Склифосовского, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Как писало «URA.RU» ранее, аномальная погода в Москве может привести к повторному урагану. Такая опасность сохранится до утра 30 мая, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он объяснил причины трагедии в столице.

Юрий Викторов
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