Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана

23:15 29 мая 2017 0

Он назвал трагедию беспрецедентной и объяснил большое количество жертв Фото: Twitter @aegyo13

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление о выплатах семьям погибших от урагана. По его словам, окончательное решение будет принято 30 мая на заседании правительства города.

«Семьям погибших выплатим по миллиону», — цитирует Собянина ТАСС. По его словам, в ходе трагических событий погибли 11 человек, 70 человек серьезно пострадали.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», — подчеркнул мэр.

Он назвал трагедию беспрецедентной, объяснив большое количество жертв тем, что ураган случился в дневное время. Собянин пообщался с пострадавшими, поступившими в НИИ им. Склифосовского, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Как писало «URA.RU» ранее, аномальная погода в Москве может привести к повторному урагану. Такая опасность сохранится до утра 30 мая, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он объяснил причины трагедии в столице.