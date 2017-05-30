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30 мая 2017
29 мая 2017
00:09  30 мая 2017 0

Число пострадавших от урагана в Москве продолжает расти

Ураган и ливень в Челябинске, 06.06.2014, ураган, дерево
По прогнозам синоптиков в столице сохраняется опасность повторного удара стихииФото: ТК "СНС" © URA.RU
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Ураган унес жизни людей в Москве
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Число пострадавших в результате мощного урагана, пронесшегося в понедельник, 29 мая, над Москвой, продолжает расти. По последней информации, в больницы госпитализированы 105 человек.

Ранее сообщалось о 70 госпитализированных.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на источники в оперативных службах столицы, число погибших не изменилось — жертвами стихии стали 11 человек. Ураганом было повалено порядка 3,5 тысячи деревьев.

Опасность повторных порывов ветра сохранится до утра вторника, 30 мая, предупреждают синоптики и спасатели.

Московские власти уже назвали произошедшую трагедию беспрецедентной. Большое число жертв объясняется тем, что удар стихии пришелся на дневное время, когда улицы были заполнены людьми.

Евгений Александров
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