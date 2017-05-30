00:09 30 мая 2017 0

По прогнозам синоптиков в столице сохраняется опасность повторного удара стихии Фото: ТК "СНС" © URA.RU

Число пострадавших в результате мощного урагана, пронесшегося в понедельник, 29 мая, над Москвой, продолжает расти. По последней информации, в больницы госпитализированы 105 человек.

Ранее сообщалось о 70 госпитализированных.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на источники в оперативных службах столицы, число погибших не изменилось — жертвами стихии стали 11 человек. Ураганом было повалено порядка 3,5 тысячи деревьев.

Опасность повторных порывов ветра сохранится до утра вторника, 30 мая, предупреждают синоптики и спасатели.

Московские власти уже назвали произошедшую трагедию беспрецедентной. Большое число жертв объясняется тем, что удар стихии пришелся на дневное время, когда улицы были заполнены людьми.