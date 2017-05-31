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31 мая 2017
16:05  31 мая 2017 1

Сбербанк выдал данные клиентов для рекламы McDonald’s

Макдональдс признал «Крым наш!
Гигант быстрой еды нарушил закон вместе с крупнейшим банком РоссииФото: Facebook

Сбербанк России раскрыл персональные данные своих клиентов для рекламной кампании McDonalds, сообщил участник «Яндекс-Конференции» Андрей Микитюк в Facebook.

Микитюк уточнил, что данная махинация проводилась с целью продвижения на российском рынке нового продукта «МакДональдса» — ГрикМака.

«Сбербанк использовал персональные данные клиентов, сведения составляющие банковскую тайну, для выполнения рекламного заказа третьей стороны», — пишет Микитюк.

Роман Нестер из Segmento (сейчас принадлежит Сбербанку) рассказал о данной сделке на «Яндекс-Конференции». Когда ему задали вопрос о том, насколько этичная данная кампания, он ответил, что «приватность — новый вид роскоши».

Семен Гринберг
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