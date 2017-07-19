Прокремлевская активистка Потупчик открыла пиар-агентство

Бывший пресс-секретарь молодежного политического движения «Наши» Кристина Потупчик открыла пиар-агентство «Дом медиа». Компания будет оказывать консультационные и информационные услуги.
Согласно базе данным СПАРК, Потупчик является единственным владельцем компании и одновременно ее гендиректором. Уставный капитал «Дом медиа» — 10 тысяч рублей.
По словам политолога Павла Салина, это не первый случай, когда активисты прокремлевской молодежи идут в пиар-консалтинг, у них богатый опыт в сфере кризисного пиара, его слова приводит Life.ru.
Сейчас Потупчик является президентом некоммерческой организации «Фонд открытой новой демократии», которую сама же зарегистрировала в 2013 году вместе с Тимуром Рахматуллиным и Юлией Городничевой. Фонд был создан, чтобы поддерживать «действительно важные проекты», такие, например, как популяризация донорства или разъяснение схем налогообложения.
В последнее время Потупчик все чаще выступает с критикой чиновников, а также высказывается резко против уголовного преследования оппозиционера Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения при проведении акций протеста. При этом в недавнем интервью Потупчик заявила, что как поддерживала президента, так и поддерживает его до сих пор.