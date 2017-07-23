Пенсионер на охоте застрелил двух человек

В Иркутской области из охотничьего ружья застрелены два человека, один ранен. Подозреваемый задержан.
Трагедия произошла 23 июля в Иркутской области, в 120 км от Усть-Кута, возле поселка Ялка. Там найдены двое убитых людей, один человек с ранениями доставлен в больницу. Полиция уже задержала подозреваемого.
«Задержан подозреваемый в стрельбе — это мужчина 1955 года рождения. По предварительным данным, ЧП связано с несчастным случаем на охоте», — сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Иркутской области.
Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.