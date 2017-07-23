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23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:49  23 июля 2017 0

Пенсионер на охоте застрелил двух человек

ВИП-охотники Екатеринбурга, петров александр, охота, ружье, охотник, дробовик
Полиция не исключает, что это был несчастный случайФото: Александр Мамаев © URA.RU (из архива)

В Иркутской области из охотничьего ружья застрелены два человека, один ранен. Подозреваемый задержан.

Трагедия произошла 23 июля в Иркутской области, в 120 км от Усть-Кута, возле поселка Ялка. Там найдены двое убитых людей, один человек с ранениями доставлен в больницу. Полиция уже задержала подозреваемого.

«Задержан подозреваемый в стрельбе — это мужчина 1955 года рождения. По предварительным данным, ЧП связано с несчастным случаем на охоте», — сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Иркутской области.

Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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