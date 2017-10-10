Минюст РФ направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иностранных агентов. Данная мера станет зеркальным ответом властям США на ограничение деятельности российских изданий RT и Спутник.
В списке потенциальных иностранных агентов значатся «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-издания «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», а также «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии». Если ограничения вступят в силу, изданиям могут сократить количество аккредитаций, а также подвергнуть проверке на предмет соблюдения трудового законодательства РФ.
«Принцип „зеркальных мер“ будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединёнными Штатами Америки», — цитирует сообщение ведомства телеканал RT.
Напомним, что ранее руководитель RT Маргарита Симоньян заявила, что требование властей США о регистрации телеканала в качестве иностранного агента являются незаконными. Свою поддержку российским изданиям высказал и МИД РФ, пообещавший защитить журналистов от дальнейших нападок.