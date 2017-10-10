{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
00:38  10 октября 2017 0

Зеркальные меры в действии. Минюст РФ внесет ряд американских СМИ в список иностранных агентов

Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, советник юстиции 2класса
Телеканал «Настоящее время» может быть признан иностранным агентомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

Минюст РФ направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иностранных агентов. Данная мера станет зеркальным ответом властям США на ограничение деятельности российских изданий RT и Спутник.

В списке потенциальных иностранных агентов значатся «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-издания «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», а также «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии». Если ограничения вступят в силу, изданиям могут сократить количество аккредитаций, а также подвергнуть проверке на предмет соблюдения трудового законодательства РФ.

«Принцип „зеркальных мер“ будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединёнными Штатами Америки», — цитирует сообщение ведомства телеканал RT.

Напомним, что ранее руководитель RT Маргарита Симоньян заявила, что требование властей США о регистрации телеканала в качестве иностранного агента являются незаконными. Свою поддержку российским изданиям высказал и МИД РФ, пообещавший защитить журналистов от дальнейших нападок.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров