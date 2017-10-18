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18 октября 2017
17 октября 2017
02:10  18 октября 2017 0

В Совфеде прокомментировали информацию о санкциях против CNN и «Радио Свобода»

Телеканал CNN продолжит работу на территории РоссииФОТО: zerohedge.com

Российский сенатор Андрей Климов опроверг информацию о подготовке списка американских СМИ, деятельность которых в России рассматривается как нежелательная. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сенаторы лишь попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ в Штатах. По словам Климова, документы будут рассмотрены только в случае необходимости изменения законодательства по данному вопросу.

Накануне сразу несколько российских изданий сообщили, что Совет Федерации собирается ограничить деятельность 5 американских СМИ. Среди них — телеканал CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».

1 октября руководитель Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может прекратить свою работу на территории США из-за давления со стороны местных властей. По мнению Симоньян, Вашингтон обеспокоен излишней популярностью телеканала среди жителей США. Позже стало известно о предупреждении, которое Минюст РФ вынес нескольким американским изданиям, в числе которых — «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время». В ведомстве подчеркнули, что зеркальные меры будут применены, если власти США продолжат давление на российские СМИ.

Сергей Макеев
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