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23 октября 2017
22 октября 2017
03:47  23 октября 2017 0

Во Львове избили депутата Радикальной партии из-за инцидента с собакой

Лозовой считает, что организатором нападения является «лесная мафия»ФОТО: личная страница Андрея Лозового в Facebook

Во Львоской области избили народного депутата Верховной Рады от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

С его слов, неприятный инцидент произошел возле развлекательного комплекса «Берлога» в селе Хащованя, куда Лозовой специально приехал, чтобы встретиться с избирателями.

Сам конфликт произошел из-за того, что охрана Лозового подобрала чужую собаку породы французский бульдог. После этого, за псом приехала группа людей на автомобиле с наклейкой «Вежа Ведмежа», название которого является гостиничным комплексом в поселке Славское. Они и устроили драку с нардепом.

Через некоторое время сам депутат подтвердил, что его избили, но добавил, что с ним все в порядке. Он сообщил, что организатором нападения является «лесная мафия», а именно руководитель госпредприятия «Славский лесхоз» Сергей Кокотц и его соратники. В данный момент, идет проверка обстоятельств нападения, которой занимается полиция. «Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации», —сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Ранее в Киеве прошла масштабная акция протеста. Участники митинга избили двух депутатов «Блока Петра Порошенко» Олега Барну и Алексея Гончаренко. В обоих случаях от народной расправы депутатов спасли сотрудники охраны, которые вовремя оценили ситуацию.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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