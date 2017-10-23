Во Львоской области избили народного депутата Верховной Рады от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
С его слов, неприятный инцидент произошел возле развлекательного комплекса «Берлога» в селе Хащованя, куда Лозовой специально приехал, чтобы встретиться с избирателями.
Сам конфликт произошел из-за того, что охрана Лозового подобрала чужую собаку породы французский бульдог. После этого, за псом приехала группа людей на автомобиле с наклейкой «Вежа Ведмежа», название которого является гостиничным комплексом в поселке Славское. Они и устроили драку с нардепом.
Через некоторое время сам депутат подтвердил, что его избили, но добавил, что с ним все в порядке. Он сообщил, что организатором нападения является «лесная мафия», а именно руководитель госпредприятия «Славский лесхоз» Сергей Кокотц и его соратники. В данный момент, идет проверка обстоятельств нападения, которой занимается полиция. «Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации», —сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Ранее в Киеве прошла масштабная акция протеста. Участники митинга избили двух депутатов «Блока Петра Порошенко» Олега Барну и Алексея Гончаренко. В обоих случаях от народной расправы депутатов спасли сотрудники охраны, которые вовремя оценили ситуацию.