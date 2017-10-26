19:39 26 октября 2017 0

Алкогольные игрушки доступны для продажи пока только в Великобритании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Великобритании накануне Рождества и Нового года будут продавать алкогольные елочные игрушки. «Елочные шары для взрослых» с различными видами алкоголя предлагает один из онлайн-магазинов.

Продажа новогодних подарков и атрибутики началась в Соединенном Королевстве на днях. Британские дизайнеры отметились своей неординарностью в подходе к их созданию, сообщает Nation News. В «елочные шары для взрослых», например, залиты различные спиртные напитки. Покупателям предлагаются на выбор праздничные шары с водкой, виски и джином. Один такой шарик стоит 20 фунтов. Комплект из шести обойдется в 35 фунтов стерлингов.

Пока что такие игрушки продаются только на территории Великобритании, но производители обещают сделать их покупку доступной и в ряде других стран.