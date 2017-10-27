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27 октября 2017
26 октября 2017
10:36  27 октября 2017 0

«Последний богатырь» побеждает самый скандальный фильм года в кинотеатрах

Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя
Фильм Алексея Учителя уступает в прокате фантазии на тему русских сказокФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Фильм Алексея Учителя «Матильда» по сборам проигрывает «Последнему богатырю». Как сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на ТАСС, по итогам первого дня показа самая скандальная премьера года собрала 39 млн рублей, а фантазия на тему русских сказок — 41 млн рублей

В некоторых городах зрители и вовсе не пошли на премьеру «Матильды». Так в подмосковном Звенигороде на одном из сеансов в зал на 250 мест было продано всего 8 билетов, сообщает «Русская планета».

Весь 2017 год в стране шли споры относительно премьеры фильма «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающего о любви последнего российского императора к балерине. Главным противником киноленты выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ. Ее заявления активизировали различного рода фанатиков, грозивших кинотеатрам различными акциями протеста вплоть до поджогов.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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