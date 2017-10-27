10:36 27 октября 2017 0

Фильм Алексея Учителя уступает в прокате фантазии на тему русских сказок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фильм Алексея Учителя «Матильда» по сборам проигрывает «Последнему богатырю». Как сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на ТАСС, по итогам первого дня показа самая скандальная премьера года собрала 39 млн рублей, а фантазия на тему русских сказок — 41 млн рублей

В некоторых городах зрители и вовсе не пошли на премьеру «Матильды». Так в подмосковном Звенигороде на одном из сеансов в зал на 250 мест было продано всего 8 билетов, сообщает «Русская планета».

Весь 2017 год в стране шли споры относительно премьеры фильма «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающего о любви последнего российского императора к балерине. Главным противником киноленты выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ. Ее заявления активизировали различного рода фанатиков, грозивших кинотеатрам различными акциями протеста вплоть до поджогов.