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27 октября 2017
20:38  27 октября 2017 0

Госдума собирается повысить пенсии до 15,5 тысяч

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Россиянам пообещали рост пенсийФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2018—2020 годы, предполагающий рост пенсий до 15,5 тысяч рублей. Об этом рассказал глава фонда Антон Дроздов.

Проект бюджета ПФР предполагает, что в следующем году средняя пенсия в России увеличится до 14 329 рублей. При этом к 2020 году размер средней пенсии составит уже 15 500 рублей. Размер страховой пенсии через три года будет равен 14 872 рубля, а социальной — 9 658 рублей, пишут «Известия».

Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее в Совфеде назвали причины разницы в доходах пенсионеров в России и США. По словам сенатора Валерия Рязанского, все дело в экономике.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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