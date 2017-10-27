Госдума собирается повысить пенсии до 15,5 тысяч

Россиянам пообещали рост пенсий
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2018—2020 годы, предполагающий рост пенсий до 15,5 тысяч рублей. Об этом рассказал глава фонда Антон Дроздов.
Проект бюджета ПФР предполагает, что в следующем году средняя пенсия в России увеличится до 14 329 рублей. При этом к 2020 году размер средней пенсии составит уже 15 500 рублей. Размер страховой пенсии через три года будет равен 14 872 рубля, а социальной — 9 658 рублей, пишут «Известия».
Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее в Совфеде назвали причины разницы в доходах пенсионеров в России и США. По словам сенатора Валерия Рязанского, все дело в экономике.