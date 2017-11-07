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07 ноября 2017
10:13  07 ноября 2017 0

В России стали чаще болеть. Аптеки подсчитывают прибыль

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
В 2017 году россияне отдавали приоритет более дорогим лекарствамФото: Pixabay.com

Россияне с января по сентябрь 2017 года купили 3,3 миллиарда упаковок лекарств, что на 13,7% больше, чем за тот же период 2016-го (2,9 млрд упаковок). Специалисты связывают рост продаж с тем, что россияне стали чаще болеть, а также с хитростями, на которые идут производители фармацевтики.

Аналитики из DSM Group подсчитали, что за счет роста продаж выручка аптек за девять месяцев увеличилась на 13,3% — 487,6 млрд рублей в 2017-м против 430,2 млрд рублей в 2016-м, пишут «Известия». При этом россияне были готовы потратить больше денег на лекарства. Предпочтение отдавалось препаратам от 150 до 500 рублей, хотя год назад в приоритете были упаковки стоимостью от 50 до 150 рублей.

Чаще всего россияне покупают препараты для лечения ОРВИ и ОРЗ, отметили исследователи. Завотделом экологии вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Дмитрий Львов связал это с тем, что в нынешнем году люди чаще болеют простудными заболеваниями, чем в прошлом. «Если бы все прививались вовремя, тогда не приходилось бы столько денег тратить на лечение и лекарства», — сказал Дмитрий Львов.

Одной из причин роста продаж лекарств стало снижение количества медикаментозных единиц в упаковках, считает эксперт по фармацевтическому рынку Николай Беспалов. «Если раньше в пачке было, например, 20 таблеток, то теперь 10. И на один курс лечения одной упаковки уже может не хватить», — сказал собеседник издания.

Виктор Дорофеев
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