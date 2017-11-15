Цымбалюк-Романовская вернулась в Россию и похоронила Джигарханяна как артиста. ВИДЕО

В Россию после заграничного отдыха вернулась жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Практически уже бывшая супруга артиста заявила, что Джигарханян больше никогда не поднимется на сцену, и даже сообщила, что видит «уход человека».
Данное заявление было сделано в открытом видеообращении, которое показал телеканал «Россия 1» в рамках передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Сама Цымбалюк-Романовская в студии так и не появилась.
В передаче также было показано ее заявление, сделанное сразу по прибытии в московский аэропорт. Она сказала, что не хочет никого расстраивать, но возвращается в Россию надолго. «Я ни от кого не пряталась. Просто мне хотелось побыть вдали от суеты, вдали от этого некрасивого скандала», — сообщила она журналисту программы «Прямой эфир».
Цымбалюк-Романовская отметила, что не считает себя в чем-либо виновной: «Я легко смогу расставить все точки над i. Меня это не затруднит».
Скандал, разразившийся между известным артистом и его женой, обсуждается уже несколько недель. В конфликт оказались втянуты инвесторы артиста и представители Цымбалюк-Романовской. Джигарханян считает, что супруга хочет отобрать все его имущество, в том числе театр его имени.