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24 ноября 2017
19:13  24 ноября 2017 0

В Петербурге сторонники Навального захватили все площадки для митингов на месяцы вперед

Удельный парк — традиционное место массовых акций в СПбФото: dorinfo.ru

Сторонники Алексея Навального подали в Смольный 1400 заявок на проведение массовых мероприятий. Более 650-ти были зарегистрированы чиновниками на прошлой неделе, 700 — за сегодняшний день, передает «Росбалт».

Как уточняет издание, все заявки оппозиционеров приняты, их оформление заняло несколько часов у шести сотрудниц администрации. В итоге все остальные общественные организации и партии лишились в обозримом будущем возможности проводить свои массовые мероприятия.

Уже сорвана массовая акция, которую хотели провести в Удельном парке Санкт-Петербурга члены движения «Антидогхантер». «Нам отказали в разрешении мотивируя это тем, что Навальный подал огромное количество заявок на митинги и его первым согласовали. Никакого здравого смысла в этом нет. Хочется ему поиздеваться над властью, вот он это и делает», — приводит слова координатора движения «Антидогхантер» в Санкт-Петербурге Эгамбергана Раджапова издание «Взгляд».

С аналогичной проблемой столкнулись и активисты информационно-аналитического центра «Помним всех поименно», выступающие против строительств адорог по местам захоронений. Редакция «URA.RU» связалась с представителем этого движения Николаем Федоровым.

«Как положено подали заявку в администрацию, а нам там отказали. Говорят, что акцию нам проводить негде, так как от Навального поступила целая гора заявок на большой срок вперед. Честно говоря, это напрягает. Нам объяснили, что мы имеем право обжаловать отказ в суде. В суд мы пока обращаться не будем, так как у нас вроде начинает налаживаться диалог с властями», — объяснил Николай Федоров.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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