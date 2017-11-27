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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:26  27 ноября 2017 0

Собчак раскритиковала программу Бориса Титова. «Он ищет идеал в прошлом».

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Анатольевна высказалась о программном заявлении ТитоваФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты Ксения Собчак раскритиковала программную статью бизнес-омбудсмена Бориса Титова, также заявившего о президентских амбициях.

Титов считает, что экономической системе России нужны альтернативы. При этом свою программу преобразований он подкрепляет политикой двух царских министров: Петра Столыпина и Сергея Витте.

«Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры», — цитирует Собчак «Федеральное агенство новостей». Такой подход Собчак называет поиском идеала в прошлом. Кроме того, телеведущая уверена, что Титов является провластным кандидатом.

Собчак также сформулировала главное отличие своей позиции от взглядов от Титова, по мнению которого, российское общество якобы «не готово к демократии».

«Мы считаем, что время патернализма, время „опеки“, во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, — это время прошло», — отметила телеведущая.

Выборы президента России пройдут в марте следующего года. О планах участвовать в избирательной кампании уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Дарья Рукачёва
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