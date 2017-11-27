Кандидат в президенты Ксения Собчак раскритиковала программную статью бизнес-омбудсмена Бориса Титова, также заявившего о президентских амбициях.
Титов считает, что экономической системе России нужны альтернативы. При этом свою программу преобразований он подкрепляет политикой двух царских министров: Петра Столыпина и Сергея Витте.
«Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры», — цитирует Собчак «Федеральное агенство новостей». Такой подход Собчак называет поиском идеала в прошлом. Кроме того, телеведущая уверена, что Титов является провластным кандидатом.
Собчак также сформулировала главное отличие своей позиции от взглядов от Титова, по мнению которого, российское общество якобы «не готово к демократии».
«Мы считаем, что время патернализма, время „опеки“, во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, — это время прошло», — отметила телеведущая.
Выборы президента России пройдут в марте следующего года. О планах участвовать в избирательной кампании уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.